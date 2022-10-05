На саммите ЕС обсудят инциденты на «Северных потоках»
Инциденты на «Северных потоках» станут одной из главных тем саммита глав государств и правительств Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС в преддверии встречи.
»Да, это будет одна из главных дискуссий, по крайней мере, в пятницу», — отметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что ЕС в настоящее время ждет результатов расследования, чтобы узнать, кто стоит за диверсией.
Накануне компания Nord Stream AG заявила, что не может приступить к обследованию поврежденных участков газопровода «Северный поток» из-за отсутствия необходимых разрешений. По заявлению шведских властей, для проведения государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введен запрет, в частности, на судоходство, постановку на якорь и водолазные работы. Датские власти в свою очередь отметили, что сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки из трубопроводов зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
30 сентября президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.
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