На саммите ЕС обсудят инциденты на «Северных потоках»

Накануне компания Nord Stream AG заявила, что не может приступить к обследованию поврежденных участков газопровода «Северный поток» из-за отсутствия необходимых разрешений. По заявлению шведских властей, для проведения государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введен запрет, в частности, на судоходство, постановку на якорь и водолазные работы. Датские власти в свою очередь отметили, что сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней.