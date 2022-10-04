Оператор заявил о невозможности обследовать повреждения на «Северном потоке»
Компания Nord Stream AG не может приступить к обследованию поврежденных участков газопровода «Северный поток» из-за отсутствия необходимых разрешений, сообщила пресс-служба компании.
«На сегодняшний день компания Nord Stream AG не имеет возможности обследовать поврежденные участки газопровода в связи с отсутствием ранее запрошенных необходимых разрешений», — говорится в сообщении.
По заявлению шведских властей, для проведения государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введен запрет, в частности, на судоходство, постановку на якорь и водолазные работы. Датские власти в свою очередь отметили, что сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней.
Датское энергетическое агентство ранее сообщило, что давление в газопроводе «Северный поток — 2» стабилизировалось. Пресс-служба береговой охраны Швеции при этом заявила, что утечка газа на «Северном потоке — 2» возобновилась, принимаются необходимые меры для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду из-за выбросов газа.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки из трубопроводов зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
30 сентября президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.
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