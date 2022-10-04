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Экономика

Оператор заявил о невозможности обследовать повреждения на «Северном потоке»

Ведомости

Компания Nord Stream AG не может приступить к обследованию поврежденных участков газопровода «Северный поток» из-за отсутствия необходимых разрешений, сообщила пресс-служба компании.

«На сегодняшний день компания Nord Stream AG не имеет возможности обследовать поврежденные участки газопровода в связи с отсутствием ранее запрошенных необходимых разрешений», — говорится в сообщении.

По заявлению шведских властей, для проведения государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введен запрет, в частности, на судоходство, постановку на якорь и водолазные работы. Датские власти в свою очередь отметили, что сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней.

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Датское энергетическое агентство ранее сообщило, что давление в газопроводе «Северный поток — 2» стабилизировалось. Пресс-служба береговой охраны Швеции при этом заявила, что утечка газа на «Северном потоке — 2» возобновилась, принимаются необходимые меры для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду из-за выбросов газа.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки из трубопроводов зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. 

30 сентября президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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