Новак назвал заинтересованных в диверсиях на «Северных потоках»

«Мы на сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы определенные, ранее высказывавшие позиции страны», — сказал Новак в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).