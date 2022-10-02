Новак назвал заинтересованных в диверсиях на «Северных потоках»
В выводе из строя газопроводов «Северный поток» могут быть заинтересованы США, Польша и Украина, поскольку эти страны ранее заявляли, что газопроводы не должны работать, заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Мы на сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы определенные, ранее высказывавшие позиции страны», — сказал Новак в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, США, Украина и Польша ранее говорили, что «эта инфраструктура не будет работать» и указанные страны «все сделают для этого». Новак заявил, что возможности восстановить инфраструктуру есть, но это потребует средств и времени.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки из трубопроводов зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. В субботу стало известно, что давление в газопроводе «Северный поток — 2» стабилизировалось.
В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа». Пентагон, в свою очередь, отказался рассуждать о виновных в инциденте и призвал дождаться окончания расследования. Как заявил глава СВР Сергей Нарышкин, служба внешней разведки России считает терактом аварии на двух газопроводах «Северного потока» и располагает данными, свидетельствующими о причастности к нему Запада.
30 сентября президент России Владимир Путин обвинил англосаксов в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.