Полянский: постпред Франции устроил скандал на Совбезе ООН

«На это мы попросили их указать, что из приведенных нами фактов можно отнести к теориям заговора. Высказывания американского президента? Или общедоступные факты о проведении американцами учений в этом районе? Мы ведь никого прямо не обвиняли, просто призвали посмотреть, кому это все было выгодно. А заодно и публично опровергнуть причастность США к этой диверсии. Нехотя американцы это сделали, за что мы их и поблагодарили», — рассказал Полянский.