Полянский: постпред Франции устроил скандал на Совбезе ООН
Заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на газопроводах «Северный поток» омрачилось скандалом, который устроила Франция, заявил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский рассказал, что постпред Франции Николя де Ривьера не дал высказаться представителю «Газпрома», в адрес которого прозвучали «некорректные обвинения».
«Поступив так, французское председательство полностью себя изобличило, ведь ранее на всех этапах призывы к диалогу и к учету чужого мнения были визитной карточкой французов в СБ», — написал российский дипломат.
Полянский также указал, что все члены Совбеза ООН назвали недопустимыми инциденты на газопроводах и призвали расследовать диверсии. По его словам, российская сторона представила на встрече факты, которые «оппонентам нечем было парировать». Американские и британские члены СБ попытались «разыграть свою излюбленную пьесу о якобы продвижении нами «теорий заговора»», заявил зампостпреда.
«На это мы попросили их указать, что из приведенных нами фактов можно отнести к теориям заговора. Высказывания американского президента? Или общедоступные факты о проведении американцами учений в этом районе? Мы ведь никого прямо не обвиняли, просто призвали посмотреть, кому это все было выгодно. А заодно и публично опровергнуть причастность США к этой диверсии. Нехотя американцы это сделали, за что мы их и поблагодарили», — рассказал Полянский.
Однако, по его мнению, западные члены Совбеза ООН «сделают все для того, чтобы замотать справедливое и беспристрастное расследование инцидентов» и продвинуть логику о причастности к диверсии России.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки из трубопроводов зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа».
Пентагон, в свою очередь, отказался рассуждать о виновных в инциденте и призвал дождаться окончания расследования. Как заявил глава СВР Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки России считает терактом аварии на двух газопроводах «Северного потока» и располагает данными, свидетельствующими о причастности к нему Запада.
30 сентября президент России Владимир Путин обвинил англосаксов в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.