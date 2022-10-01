В России заявили о противоречиях в позиции США по диверсиям на «Северных потоках»
Высказывания помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана по авариям на газопроводах «Северный поток» противоречивы и являются очередным примером «демонизации» России, следует из комментария посольства РФ в Вашингтоне.
Американский чиновник, как отмечает посольство, заявил о необходимости всестороннего анализа инцидента в Балтийском море и отказался «спекулировать о виновных в очевидном акте саботажа». Однако в то же время Салливан «безапелляционно исключил причастность США и их союзников по НАТО в организации атак». Помощник президента США «противоречит себе и элементарной логике», считают в Москве.
«Подобные заявления, равно как и попытка Джейка Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — очередной пример голословной демонизации нашей страны. Видим в нем глубоко укоренившуюся в Вашингтоне русофобию и желание манипулировать общественным мнением», — говорится в заявлении.
США стремятся «замести под ковер» вопросы о том, кому выгоден разрыв энергосвязей Москвы и Европы, добавили в российском посольстве.
Салливан на брифинге 30 сентября заявил, что предположения Москвы в отношении США и других стран об их причастности к диверсиям являются ложными. Помощник американского президента считает, что это «часть сценария» РФ.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки из трубопроводов зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа». Пентагон, в свою очередь, отказался рассуждать о виновных в инциденте и призвал дождаться окончания расследования. Как заявил глава СВР Сергей Нарышкин, служба внешней разведки России считает терактом аварии на двух газопроводах «Северного потока» и располагает данными, свидетельствующими о причастности к нему Запада.