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Генпрокурор РФ: Запад не скрывал причастность к разрушению «Северных потоков»

Ведомости

Западные страны не особо пытались скрыть свою причастность к разрушению «Северных потоков» после выдвижения соответствующих угроз, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, передает ТАСС.

По его словам, западные политики и дипломаты часто придерживаются практики двойных стандартов.

«Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов "Северный поток". Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию», — отметил Краснов.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки из трубопроводов зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. 

В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа». В Пентагоне отказались рассуждать о виновных и призвали дождаться результатов расследования. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отрицал причастность США или их союзников к данным инцидентам. 30 сентября Блинкен заявил, что благодаря прекращению поставок по «Северным потокам» у Европы появилась возможность покончить с зависимостью от российских энергоресурсов.

Накануне пресс-служба береговой охраны Швеции сообщила, что утечка газа на «Северном потоке — 2» возобновилась, принимаются необходимые меры для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду из-за выбросов газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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