Генпрокурор РФ: Запад не скрывал причастность к разрушению «Северных потоков»
Западные страны не особо пытались скрыть свою причастность к разрушению «Северных потоков» после выдвижения соответствующих угроз, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, передает ТАСС.
По его словам, западные политики и дипломаты часто придерживаются практики двойных стандартов.
«Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов "Северный поток". Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию», — отметил Краснов.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки из трубопроводов зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа». В Пентагоне отказались рассуждать о виновных и призвали дождаться результатов расследования. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отрицал причастность США или их союзников к данным инцидентам. 30 сентября Блинкен заявил, что благодаря прекращению поставок по «Северным потокам» у Европы появилась возможность покончить с зависимостью от российских энергоресурсов.
Накануне пресс-служба береговой охраны Швеции сообщила, что утечка газа на «Северном потоке — 2» возобновилась, принимаются необходимые меры для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду из-за выбросов газа.
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