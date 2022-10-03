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В Швеции сообщили о возобновлении утечки газа из «Северного потока — 2»

Ведомости

Утечка газа на «Северном потоке — 2» возобновилась, сообщает пресс-служба береговой охраны Швеции. 

Как рассказали в пресс-службе, предполагалось, что утечка газа из газопровода должна была прекратиться 2 октября. Однако этот прогноз не относился к утечке меньшей мощности на втором газопроводе.

В службе береговой охраны Швеции уточнили, что принимают все необходимые меры для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду из-за выбросов газа. Отмечается, что ведомство пока что не комментирует подробности расследования из соображений конфиденциальности. 

Ранее сегодня «Газпром» сообщил о стабилизации давления на «Северных потоках» и прекращении утечки газа. В компании пояснили, что сейчас проводят работу по снижению давления в нитке газопровода «Северный поток — 2», откачивая находящийся в трубе газ.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки из трубопроводов зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. 

В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа». В Пентагоне отказались рассуждать о виновных и призвали дождаться результатов расследования. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отрицал причастность США или их союзников к данным инцидентам. 30 сентября Блинкен заявил, что благодаря прекращению поставок по «Северным потокам» у Европы появилась возможность покончить с зависимостью от российских энергоресурсов.

Другого мнения придерживаются российские власти. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на мотивы США уничтожить «Северные потоки». Кроме того, 30 сентября президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.

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Ранее по теме: «Газпром» сообщил о стабилизации давления в поврежденных «Северных потоках»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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