«Газпром» сообщил о стабилизации давления в поврежденных «Северных потоках»

В компании пояснили, что сейчас проводят работу по снижению давления в нитке В газопровода «Северный поток – 2», откачивая находящийся в трубе газ. Если будет принято решение о начале поставок по нитке В «Северного потока – 2», природный газ будет закачан в газопровод после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, добавили в «Газпроме».