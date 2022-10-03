«Газпром» сообщил о стабилизации давления в поврежденных «Северных потоках»
Давление в нитках поврежденных газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» стабилизировалось, утечки газа прекратились, сообщил Telegram-канал «Газпрома».
«Давление в нитке А газопровода «Северный поток – 2» и обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились», – говорится в сообщении.
В компании пояснили, что сейчас проводят работу по снижению давления в нитке В газопровода «Северный поток – 2», откачивая находящийся в трубе газ. Если будет принято решение о начале поставок по нитке В «Северного потока – 2», природный газ будет закачан в газопровод после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, добавили в «Газпроме».
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки из трубопроводов зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа».
В Пентагоне отказались рассуждать о виновных и призвали дождаться результатов расследования. При этом Блинкен не считает, что США или их союзники причастны к данным инцидентам. Об этом он заявил на пресс-конференции с Жоли.
30 сентября президент России Владимир Путин обвинил англосаксов в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.
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