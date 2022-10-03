Захарова: Блинкен открыто говорил о мотивах США уничтожить «Северные потоки»
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее открыто заявлял о мотивах США уничтожить газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.
«Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнеров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов “Северный поток — 1” и “Северный поток — 2”», — подчеркнула Захарова.
В качестве доказательства она привела цитаты из выступления Блинкена на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли в конце сентября. Так, госсекретарь США отмечал, что Россия использует трубопроводы «в качестве оружия».
В ответ Захарова указала на ложь и манипуляции со стороны Вашингтона. По ее словам, Россия в течение 50 лет бесперебойно поставляла газ Европе. Она также отметила мотивы США, когда Блинкен заявил, что в настоящее время США является ведущим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
«Занавес», — написала Захарова. Так она прокомментировала высказывание госсекретаря о «потрясающей возможности», связанной с утечками на «Северных потоках», на фоне проблем с поставками энергоресурсов в ЕС.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки из трубопроводов зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа».
В Пентагоне отказались рассуждать о виновных и призвали дождаться результатов расследования. При этом Блинкен не считает, что США или их союзники причастны к данным инцидентам. Об этом он заявил на пресс-конференции с Жоли.
30 сентября президент России Владимир Путин обвинил англосаксов в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.
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