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Политика

Песков назвал участие России в расследовании ЧП на «Северных потоках» обязательным

Ведомости

Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», несмотря на «настораживающие» заявления Дании и Швеции, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной. Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет, ибо считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждения и расследовании произошедшего должно быть обязательным», — сказал он.

Накануне компания Nord Stream AG заявила, что не может приступить к обследованию поврежденных участков газопровода «Северный поток» из-за отсутствия необходимых разрешений. По заявлению шведских властей, для проведения государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введен запрет, в частности, на судоходство, постановку на якорь и водолазные работы. Датские власти, в свою очередь, отметили, что сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней.

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В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в Дании.

Позже Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных