Песков назвал участие России в расследовании ЧП на «Северных потоках» обязательным
Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», несмотря на «настораживающие» заявления Дании и Швеции, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной. Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет, ибо считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждения и расследовании произошедшего должно быть обязательным», — сказал он.
Накануне компания Nord Stream AG заявила, что не может приступить к обследованию поврежденных участков газопровода «Северный поток» из-за отсутствия необходимых разрешений. По заявлению шведских властей, для проведения государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введен запрет, в частности, на судоходство, постановку на якорь и водолазные работы. Датские власти, в свою очередь, отметили, что сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в Дании.
Позже Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
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