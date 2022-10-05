Песков назвал участие России в расследовании ЧП на «Северных потоках» обязательным

«Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной. Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет, ибо считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждения и расследовании произошедшего должно быть обязательным», — сказал он.