Новак сообщил о готовности поставлять газ по неповрежденной ветке «Северного потока – 2»

По его словам, ситуацию с «Северными потоками» можно назвать диверсией. Новак заявил, что Россия пока не получила ответа Дании на участие в расследовании инцидентов. Он отметил, что расследование повреждений «Северных потоков» может быть объективным только при участии российских специалистов.