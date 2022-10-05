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Экономика

Новак сообщил о готовности поставлять газ по неповрежденной ветке «Северного потока – 2»

Ведомости

Россия готова поставлять газ по второй неповрежденной нитке «Северного потока – 2» при необходимости, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Да, конечно, возможна поставка», – сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

По его словам, ситуацию с «Северными потоками» можно назвать диверсией. Новак заявил, что Россия пока не получила ответа Дании на участие в расследовании инцидентов. Он отметил, что расследование повреждений «Северных потоков» может быть объективным только при участии российских специалистов.

Аналогичное мнение высказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах, несмотря на «настораживающие» заявления Дании и Швеции.

Накануне компания Nord Stream AG заявила, что не может приступить к обследованию поврежденных участков газопровода «Северный поток» из-за отсутствия необходимых разрешений. 

В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2». В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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