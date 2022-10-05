Новак сообщил о готовности поставлять газ по неповрежденной ветке «Северного потока – 2»
Россия готова поставлять газ по второй неповрежденной нитке «Северного потока – 2» при необходимости, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Да, конечно, возможна поставка», – сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
По его словам, ситуацию с «Северными потоками» можно назвать диверсией. Новак заявил, что Россия пока не получила ответа Дании на участие в расследовании инцидентов. Он отметил, что расследование повреждений «Северных потоков» может быть объективным только при участии российских специалистов.
Аналогичное мнение высказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах, несмотря на «настораживающие» заявления Дании и Швеции.
Накануне компания Nord Stream AG заявила, что не может приступить к обследованию поврежденных участков газопровода «Северный поток» из-за отсутствия необходимых разрешений.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2». В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.