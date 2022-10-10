Оператор «Северного потока — 2» снизил давление в неповрежденной нитке
Оператор «Северного потока — 2» — компания Nord Stream AG — снизила давление во второй нитке в качестве меры предосторожности, передает ТАСС со ссылкой на оператора.
«Оператор "Северного потока — 2" снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами», — говорится в сообщении.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2». В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
Nord Stream AG ранее сообщала, что не может приступить к обследованию поврежденных участков «Северных потоков» из-за отсутствия необходимых разрешений. Шведские власти отметили, что на проведение государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введен запрет. Датские власти заявили, что сроки обработки запроса Nord Stream AG могут составить более 20 рабочих дней.
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