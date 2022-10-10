Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $1500 впервые с конца июня
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 29 июня упали ниже $1500 за тысячу куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, ноябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась до 144 евро за МВт/ч, или около $1470 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.
Цены на газ начали снижаться еще на прошлой неделе после новостей о досрочном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе на 90%. Изначально страны ЕС хотели заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. Достижение этой отметки глава регулятора Клаус Мюллер называл сложнодостижимой.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября заявляла, что даже с учетом нынешнего снижения зависимости от российского газа с 40% в январе 2022 г. до 9% в сентябре запасов в ПХГ не хватит, чтобы окончательно отказаться от газа из РФ. На фоне приостановки «Северного потока» несколько стран Евросоюза начали использовать газ из подземных хранилищ. В том же месяце глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не сможет пережить зиму без российского газа. Хотя его поставки в страну сохраняются, однако ряду стран Европы будет невозможно справиться с отсутствием импорта энергоносителей из РФ.
В начале сентября «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября, как предполагалось. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.
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