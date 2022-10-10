Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $1500 впервые с конца июня

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября заявляла, что даже с учетом нынешнего снижения зависимости от российского газа с 40% в январе 2022 г. до 9% в сентябре запасов в ПХГ не хватит, чтобы окончательно отказаться от газа из РФ. На фоне приостановки «Северного потока» несколько стран Евросоюза начали использовать газ из подземных хранилищ. В том же месяце глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не сможет пережить зиму без российского газа. Хотя его поставки в страну сохраняются, однако ряду стран Европы будет невозможно справиться с отсутствием импорта энергоносителей из РФ.