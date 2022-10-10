Газета
Бизнес

Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $1500 впервые с конца июня

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 29 июня упали ниже $1500 за тысячу куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, ноябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась до 144 евро за МВт/ч, или около $1470 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке. 

Цены на газ начали снижаться еще на прошлой неделе после новостей о досрочном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе на 90%. Изначально страны ЕС хотели заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. Достижение этой отметки глава регулятора Клаус Мюллер называл сложнодостижимой. 

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября заявляла, что даже с учетом нынешнего снижения зависимости от российского газа с 40% в январе 2022 г. до 9% в сентябре запасов в ПХГ не хватит, чтобы окончательно отказаться от газа из РФ. На фоне приостановки «Северного потока» несколько стран Евросоюза начали использовать газ из подземных хранилищ. В том же месяце глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не сможет пережить зиму без российского газа. Хотя его поставки в страну сохраняются, однако ряду стран Европы будет невозможно справиться с отсутствием импорта энергоносителей из РФ.

Ранее по теме: Акции «Газпрома» подешевели почти на 22% на открытии торгов

В начале сентября «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября, как предполагалось. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных