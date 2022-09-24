В МИД Венгрии заявили, что ряд стран Европы не переживут зиму без газа из РФ

«Не могу говорить за другие страны, но в Венгрии, если прекратятся поставки российского газа, мы не сможем справиться с зимой. Сейчас мы можем, поскольку у нас достаточно газа, но ряду других государств Европы невозможно пережить зиму без российского газа. Однако мне неизвестно, что сами западноевропейские страны думают об этом», — сказал Сийярто.