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Экономика

В МИД Венгрии заявили, что ряд стран Европы не переживут зиму без газа из РФ

Ведомости

Венгрия не сможет пережить зиму без российского газа, его поставки в страну сохраняются, однако ряду стран Европы будет невозможно справиться с отсутствием импорта энергоносителей из РФ, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости» в Нью-Йорке, где проходит 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

«Не могу говорить за другие страны, но в Венгрии, если прекратятся поставки российского газа, мы не сможем справиться с зимой. Сейчас мы можем, поскольку у нас достаточно газа, но ряду других государств Европы невозможно пережить зиму без российского газа. Однако мне неизвестно, что сами западноевропейские страны думают об этом», — сказал Сийярто.

Глава венгерского МИДа раскритиковал оценки европейских чиновников о заполненности газовых хранилищ. В частности, к сентябрю Германия, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток», заполнила газовые хранилища на 85%, а министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что ПХГ страны заполняются с опережением плана. 

По мнению Сийярто, необходимо говорить не о вместимости ПХГ, а о расходе газа. В среднем в Европе заполненность с учетом потребления составляет 23%, в Венгрии этот показатель достигает 41%, сказал министр.

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Евросоюз уже перевыполнил установленный Еврокомиссией план по заполнению подземных хранилищ газа на 80% к 1 ноября: согласно данным Gas Infrastructure Europe, на 17 сентября европейские хранилища были заполнены на 85,6%. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября заявляла, что даже с учетом нынешнего снижения зависимости от российского газа с 40% в январе 2022 г. до 9% в сентябре запасов в ПХГ не хватит, чтобы окончательно отказаться от газа из РФ.

Ранее источники газеты La Vanguardia сообщили, что газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 г., если Евросоюз и те страны, с которыми у блока есть общая сеть поставок (к ним в том числе относится Великобритания), не смогут сократить потребление газа минимум на 10%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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