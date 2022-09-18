«Яков и партнеры»: Европа не сможет отказаться от газа из РФ без приостановки производства

«В перспективе 2023 г. отказ от российского газа означает для европейских стран дефицит в 40–60 млрд куб. м даже при сохранении текущих темпов экономии на весь год. 60 млрд куб. м газа сопоставимы с годовым потреблением газа Франции и Польши вместе взятых или с совокупным годовым потреблением газа по таким отраслям, как производство удобрений, нефтехимия, черная и цветная металлургия и все машиностроение. Остановка этих отраслей по цепочке повлияет и на остальные связанные отрасли, от сельского хозяйства до сферы услуг», – отметила партнер «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.