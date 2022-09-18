«Яков и партнеры»: Европа не сможет отказаться от газа из РФ без приостановки производства
Сократить зависимость Европы от газа из России в 2022-2023 гг. без массовой приостановки производства невозможно, пишут эксперты компании «Яков и Партнеры» (бывшая McKinsey & Company) в исследовании «Европейский энергетический баланс в новой реальности».
Несмотря на новости о заполнении подземных хранилищ (ПХГ), Европа не преодолела зависимость от российского газа, считают аналитики. Для обеспечения потребности в ресурсах до конца 2022 г. странам Европы потребуется сохранить поставки газа из России или срезать его потребление на дополнительные 7-12 млрд куб. м, что возможно только при полной или частичной остановке отраслей.
В консалтинговой компании обращают внимание на то, что уже сегодня в Европе остановлено 70% мощностей по выпуску азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали – на 5%. Как ожидают авторы исследования, данный процесс с высокой долей вероятности продолжится даже в случае мягкой зимы.
При этом европейскими странами проделана большая работа по диверсификации источников поставок. «К сентябрю удалось обеспечить среднее заполнение ПХГ на 85% за счет увеличения поставок от альтернативных поставщиков и сокращения потребления газа, прежде всего в промышленности. Поставки СПГ (сжиженного газа) выросли на 30% относительно 2021 г. Но дальнейшее увеличение темпа поставок, альтернативных российским, в 2022 г. затруднено логистическими особенностями, прежде всего техническими ограничениями по приему СПГ в Европе за счет несвязанности многих терминалов с трубопроводной сетью», – говорится в исследовании.
При сохранении текущего сниженного потребления дефицит для прохождения отопительного сезона 2022-2023 гг. составляет не менее 10 млрд куб. м даже в случае мягкой зимы, сохранения рекордных объемов импорта СПГ и полного расходования газа из хранилищ. Разработчики сланцевых месторождений в США, располагающие огромными запасами нефти и газа, также отмечают, что не смогут достаточно быстро нарастить поставки, чтобы предотвратить перебои в зимний период, говорится в исследовании.
Аналитики также указывают на возможные риски, при реализации которых ситуация с энергобалансом Европы может значительно усложниться. Это восстановление спроса на СПГ в Китае, холодная или долгая зима, аварии и сбои в цепочках поставок и так далее. В случае, если возникнут какие-либо из перечисленных обстоятельств, дефицит может вырасти до 20–30 млрд куб. м.
В среднесрочной перспективе усилия европейских стран по снятию логистических ограничений и увеличению поставок от альтернативных поставщиков (строительство новых СПГ-терминалов, объединение внутриевропейских газораспределительных сетей и т. д.) начнут давать первый эффект к середине – концу 2023 г. В результате увеличение возможности европейских стран по приему импорта газа может составить до 60 млрд куб. м газа в год. Но само создание инфраструктуры не решит проблему поставок, так как запас свободных мощностей у производителей сжиженного газа отсутствует.
«В перспективе 2023 г. отказ от российского газа означает для европейских стран дефицит в 40–60 млрд куб. м даже при сохранении текущих темпов экономии на весь год. 60 млрд куб. м газа сопоставимы с годовым потреблением газа Франции и Польши вместе взятых или с совокупным годовым потреблением газа по таким отраслям, как производство удобрений, нефтехимия, черная и цветная металлургия и все машиностроение. Остановка этих отраслей по цепочке повлияет и на остальные связанные отрасли, от сельского хозяйства до сферы услуг», – отметила партнер «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.
Несмотря на текущую экономическую ситуацию, в 2022 г. общемировые потребности в газе возрастут примерно на 50–75 млрд куб. м. Таким образом, разрыв между спросом и предложением даже без учета региональных искажений, вызванных санкциями, составит 75–125 млрд куб. м. Это, отмечает руководитель Международного исследовательского центра «Яков и Партнеры» Влада Богданова, продолжит создавать предпосылки к сохранению высоких цен на газ и другие энергоносители.
«С учетом рычагов, позволяющих быстро сократить потребление энергоресурсов, дефицит на рынке газа скорее всего сохранится на уровне 5–6%, что не позволит цене опуститься ниже отметки $800–1000 за 1000 куб. м», – отметила она.