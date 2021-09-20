Европа не сможет запасти на зиму достаточное количество газа

Европа не сможет запасти на зиму достаточное количество газаВысокие цены на газ продержатся вплоть до II квартала 2022 года
Европа не успеет наполнить свои подземные хранилища газа (ПХГ) до начала отопительного сезона, заявил 17 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на пленарном заседании Международного делового конгресса. На 17 сентября, по данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ были заполнены на 71,46%, в них было закачано 77 млрд куб. м (792,5 млрд кВт ч). В прошлом году уровень наполнения хранилищ на ту же дату приближался к 93,6%, а в доковидном 2019 году составлял почти 95,1%.
По оценкам «Газпрома», на 13 сентября дефицит газа в ПХГ Европы составлял порядка 22,8 млрд куб. м. Пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Вивьен Лунела на брифинге 17 сентября сообщила, что заполнение ПХГ в Европе на 20 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние 10 лет. «Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только, с каким объемом», – говорил Миллер.