Европа не сможет запасти на зиму достаточное количество газа

Европа не успеет наполнить свои подземные хранилища газа (ПХГ) до начала отопительного сезона, заявил 17 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на пленарном заседании Международного делового конгресса. На 17 сентября, по данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ были заполнены на 71,46%, в них было закачано 77 млрд куб. м (792,5 млрд кВт ч). В прошлом году уровень наполнения хранилищ на ту же дату приближался к 93,6%, а в доковидном 2019 году составлял почти 95,1%.