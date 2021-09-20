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Европа не сможет запасти на зиму достаточное количество газа

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Матвей Катков Александр Волобуев
Недостаток газа в хранилищах стал одной из ключевых причин нервозности на рынках / Uniper

Европа не успеет наполнить свои подземные хранилища газа (ПХГ) до начала отопительного сезона, заявил 17 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на пленарном заседании Международного делового конгресса. На 17 сентября, по данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ были заполнены на 71,46%, в них было закачано 77 млрд куб. м (792,5 млрд кВт ч). В прошлом году уровень наполнения хранилищ на ту же дату приближался к 93,6%, а в доковидном 2019 году составлял почти 95,1%.

По оценкам «Газпрома», на 13 сентября дефицит газа в ПХГ Европы составлял порядка 22,8 млрд куб. м. Пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Вивьен Лунела на брифинге 17 сентября сообщила, что заполнение ПХГ в Европе на 20 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние 10 лет. «Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только, с каким объемом», – говорил Миллер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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