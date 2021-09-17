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«Газпром» ответил на претензии депутатов Европарламента по ценам на газ

Ведомости

«Газпром» поставляет газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами, заявили «РИА Новости» в пресс-службе «Газпрома». Там отметили, что компания стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки при наличии соответствующих возможностей. 

Сегодня около 40 депутатов Европейского парламента (ЕП) призвали провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые могли привести к росту цен на газ в Европе. Соответствующее письмо депутаты направили в Европейскую комиссию.

«Газпром» осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей», — прокомментировали жалобу европейских парламентариев в пресс-службе «Газпрома».

Цены на газ в Европе росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.

Ранее по теме: В Европарламенте призвали изучить действия «Газпрома» из-за цен на газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных