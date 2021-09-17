«Газпром» ответил на претензии депутатов Европарламента по ценам на газ
Сегодня около 40 депутатов Европейского парламента (ЕП) призвали провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые могли привести к росту цен на газ в Европе. Соответствующее письмо депутаты направили в Европейскую комиссию.
«Газпром» осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей», — прокомментировали жалобу европейских парламентариев в пресс-службе «Газпрома».
Цены на газ в Европе росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.