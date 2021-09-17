В Европарламенте призвали изучить действия «Газпрома» из-за цен на газ
Около 40 депутатов Европейского парламента (ЕП) призвала провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые могли привести к росту цен на газ в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Соответствующее письмо депутаты направили в Европейскую комиссию.
«Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратились в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против "Газпрома" за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе», — сообщил собеседник агентства.
Цены на газ в Европе росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.
По состоянию на 3:40 мск стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF, согласно данным лондонской биржи ICE, составляла $768,2 за тысячу кубометров. 16 сентября максимумом на торгах биржи была отметка в $853,5 за тысячу кубометров.
15 сентября «Газпром» сообщил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) находятся на минимальном уровне за многие годы. По состоянию на 13 сентября, отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом составляет 22,8 млрд куб. м газа. При этом 31 июля текущего года отставание от уровня запасов на ту же дату 2020 г. составляло 27,9 млрд куб. м, а по данным на 14 августа в европейских ПХГ было восполнено всего 31,9 млрд куб. м газа из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд куб. м.