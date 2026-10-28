«Автостат»: продажи подержанных люксовых автомобилей упали на 5%
За девять месяцев 2026 г. россияне приобрели 1871 подержанный люксовый автомобиль, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. Это следует из опубликованных данных аналитического агентства «Автостат».
В сентябре 2026 г. россияне купили 231 люксовый автомобиль с пробегом, что на 4,9% меньше, чем в сентябре прошлого года.
Чаще всего в январе – сентябре россияне покупали автомобили марки Bentley Continental GT (342 шт.), Lamborghini Urus (229 шт.) и Bentley Bentayga (167 шт.).
В январе – сентябре граждане РФ приобрели 670 б/у автомобилей марки Bentley (36% от общего числа люксовых автомобилей с пробегом). Также россияне купили 377 автомобилей Rolls-Royce и 302 Lamborghini. Кроме того, было приобретено 271 б/у автомобиль Maserati, 195 автомобилей Ferrari и 56 – Aston Martin.
19 октября «Автостат» сообщило, что в России за январь – сентябрь 2026 г. было продано 4,5 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре россияне приобрели 557 077 подержанных машин, что на 7,5% больше показателя августа и на 0,7% превышает результат сентября 2025 г.
В тот же день директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что с 12 по 18 октября продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 9% до 26 300 машин. Он отметил, что по отношению к аналогичной неделе прошлого года показатель уменьшился почти на 23%.