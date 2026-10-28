«Автостат»: продажи подержанных люксовых автомобилей упали на 5%

19 октября «Автостат» сообщило, что в России за январь – сентябрь 2026 г. было продано 4,5 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре россияне приобрели 557 077 подержанных машин, что на 7,5% больше показателя августа и на 0,7% превышает результат сентября 2025 г.