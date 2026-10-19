«Автостат»: продажи легковых автомобилей в России упали на 9% за неделю
Продажи новых легковых автомобилей в России с 12 по 18 октября сократились на 9% до 26 300 машин. Об этом сообщил сооснователь и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
«Это на 9% меньше, чем неделей ранее. Падение к аналогичной неделе прошлого года почти на 23%», – написал Целиков.
По его словам, продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) массой до 3,5 т составили 1459 единиц, увеличившись на 0,2% за неделю. В годовом выражении продажи обоих сегментов оказались на 23% ниже, чем за аналогичную неделю прошлого года. В сегменте грузовиков массой свыше 3,5 т с 12 по 18 октября реализовали 943 автомобиля, что на 16,8% меньше, чем неделей раньше, и на 28,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
12 октября «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре составили 122 771 шт. Традиционный лидер отечественного рынка – «АвтоВАЗ» – увеличил продажи на 15% до 30 282 машин, на на втором месте остался Haval – 14 252 авто (-15% г/г.), уточнило агентство. На третьей строчке расположился локальный преемник Chery – Tenet. Машины под этим брендом начали продаваться примерно год назад, в связи с чем в статистике марка показала рост в 5 раз до 13 437 шт.