«Автостат»: продажи легковых автомобилей в России упали на 9% за неделю

По его словам, продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) массой до 3,5 т составили 1459 единиц, увеличившись на 0,2% за неделю. В годовом выражении продажи обоих сегментов оказались на 23% ниже, чем за аналогичную неделю прошлого года. В сегменте грузовиков массой свыше 3,5 т с 12 по 18 октября реализовали 943 автомобиля, что на 16,8% меньше, чем неделей раньше, и на 28,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.