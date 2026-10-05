Авторынок в сентябре снизился на 6%

Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре 2026 г. составили 115 060 единиц, следует из данных «Паспорт промышленный консалтинг». Это совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС. Данный показатель на 6% меньше по сравнению с сентябрем 2025 г.