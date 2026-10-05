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Главная / Бизнес /

Авторынок в сентябре снизился на 6%

Потенциальным покупателям не хватает мотивации для принятия решения о смене автомобиля
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре 2026 г. составили 115 060 единиц, следует из данных «Паспорт промышленный консалтинг». Это совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС. Данный показатель на 6% меньше по сравнению с сентябрем 2025 г.

Четыре из 10 марок, лидирующих на рынке, в сентябре показали отрицательный результат в годовом выражении. У некоторых, наоборот, продажи выросли в разы на сравнительно низкой базе, что не изменило существенно общий тренд на снижение спроса.

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