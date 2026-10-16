Россияне купили более 4,5 млн автомобилей с пробегом за девять месяцев
В России за январь – сентябрь 2026 г. было продано 4,5 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат», с которым ознакомились «Ведомости».
В сентябре россияне приобрели 557 077 подержанных машин. Это на 7,5% больше августовского показателя и на 0,7% превышает результат сентября 2025 г.
Лидером вторичного рынка осталась Lada, продажи которой достигли 123 142 автомобилей. Второе место заняла Toyota с результатом 59 975 машин. В пятерку наиболее востребованных марок вошли Kia (30 914), Hyundai (29 658) и Volkswagen (26 546). Среди десяти ведущих брендов наибольший месячный рост показала BMW (+10,7%).
В рейтинге моделей первое место сохранила Lada Classic, которую приобрели 20 786 россиян. Следующие три позиции заняли Lada Samara 2, Priora и Granta 2. Самой популярной иномаркой стала Kia Rio с результатом 10 905 машин. В годовом выражении продажи Lada Granta 2 выросли на 23,1%, тогда как Lada Classic потеряла 18,5%.
8 октября директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил об увеличении импорта подержанных автомобилей на 3,5% за девять месяцев. За этот период в Россию ввезли 334 300 легковых машин старше трех лет. Почти 60% поставок пришлось на праворульные автомобили преимущественно из Японии.
20 сентября Целиков заявил о росте импорта автомобилей с пробегом из Китая. За восемь месяцев в Россию ввезли 75 000 таких машин, что на 98% больше, чем за аналогичный период 2025 г.