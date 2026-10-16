Россияне купили более 4,5 млн автомобилей с пробегом за девять месяцев

В России за январь – сентябрь 2026 г. было продано 4,5 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат», с которым ознакомились «Ведомости».