За восемь месяцев импорт подержанных автомобилей из Китая вырос на 98%

За восемь месяцев из Китая в Россию ввезли 75 000 легковых автомобилей с пробегом – почти вдвое, или на 98%, больше, чем за январь – август 2025 г. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков. Он отметил, что за восемь месяцев прошлого года в Россию из Китая перевезли 38 000 автомобилей.