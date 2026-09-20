Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,582+0,06%LIFE1,635-0,3%YAKG32,55+0,31%IMOEX2 262,13-0,7%RTSI852,33+1,67%RGBI112,94+0,21%RGBITR772,02+0,3%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

За восемь месяцев импорт подержанных автомобилей из Китая вырос на 98%

Ася Султанова
Ведомости
Ведомости

За восемь месяцев из Китая в Россию ввезли 75 000 легковых автомобилей с пробегом – почти вдвое, или на 98%, больше, чем за январь – август 2025 г. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков. Он отметил, что за восемь месяцев прошлого года в Россию из Китая перевезли 38 000 автомобилей.

В 2026 г. самой популярной моделью стал среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron – 5926 штук. На втором месте – Toyota Corolla (5096 машин), далее следуют две модели Audi – Q3 (4088 автомобилей) и А3 (3907). Замыкает пятерку Volkswagen Golf (2809 машин).

Сервис «Авто.ру» сообщил о росте спроса на дизельные автомобили с пробегом в России – в августе показатель увеличился на 33% к уровню июня.

В августе 2026 г. россияне купили 122 234 новых легковых автомобиля, что почти на 7% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в данных «Паспорт промышленный консалтинг». Подавляющее число брендов в топ-10 рынка показали отрицательную динамику. Так, продажи «АвтоВАЗа» снизились на 2% до 27 061 авто, Haval – на 9% до 14 547 ед., a Tenet (Chery) с результатом 12 167 машин год назад еще не продавался.

За семь месяцев 2026 г. в России выросла доля продаж электрокаров и гибридов. Было продано 70 180 автомобилей на новых источниках энергии . Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь