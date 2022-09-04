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Экономика

Германия раньше срока заполнила газохранилища на 85%

Ведомости

Германия несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток» заполнила газовые хранилища на 85%, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что ПХГ страны заполняются с опережением плана, несмотря на ограничение поставок из России.

К вечеру 3 сентября уровень заполненности ПХГ составил 85,02%, следует из данных GIE. Ранее принадлежащее «Газпрому» газохранилище «Реден», которое в апреле было заполнено менее чем на 1%, сейчас заполнено на 69,54%.

В конце августа Германия заполнила газохранилища до 80,14%, писал ТАСС со ссылкой на отчет Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ). Глава минэкономики страны прогнозировал, что октябрьский целевой показатель заполненности ПХГ будет достигнут в начале сентября, к этому времени хранилища будут заполнены на 85%.

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При этом глава регулятора Клаус Мюллер отмечал, что заполнить хранилища на 85% к октябрю будет сложно. Он также заявил, что если к ноябрю ПХГ будут заполнены на 95%, этого количества газа хватит только на 2,5 месяца, чтобы покрыть все потребности страны в случае полной остановки поставок из России. 

31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток», из-за планового ремонта. Прокачку планировалось возобновить 3 сентября, однако «Газпром» полностью остановил работу газопровода из-за неисправности, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ.

Рынок на прекращение работы «Северного потока» отреагирует ростом цен, а нарастить объемы прокачки можно только через территорию Украины, так как «Турецкий поток» уже работает на максимальной мощности, отмечали эксперты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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