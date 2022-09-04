Германия раньше срока заполнила газохранилища на 85%

При этом глава регулятора Клаус Мюллер отмечал, что заполнить хранилища на 85% к октябрю будет сложно. Он также заявил, что если к ноябрю ПХГ будут заполнены на 95%, этого количества газа хватит только на 2,5 месяца, чтобы покрыть все потребности страны в случае полной остановки поставок из России.