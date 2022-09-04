Германия раньше срока заполнила газохранилища на 85%
Германия несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток» заполнила газовые хранилища на 85%, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что ПХГ страны заполняются с опережением плана, несмотря на ограничение поставок из России.
К вечеру 3 сентября уровень заполненности ПХГ составил 85,02%, следует из данных GIE. Ранее принадлежащее «Газпрому» газохранилище «Реден», которое в апреле было заполнено менее чем на 1%, сейчас заполнено на 69,54%.
В конце августа Германия заполнила газохранилища до 80,14%, писал ТАСС со ссылкой на отчет Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ). Глава минэкономики страны прогнозировал, что октябрьский целевой показатель заполненности ПХГ будет достигнут в начале сентября, к этому времени хранилища будут заполнены на 85%.
При этом глава регулятора Клаус Мюллер отмечал, что заполнить хранилища на 85% к октябрю будет сложно. Он также заявил, что если к ноябрю ПХГ будут заполнены на 95%, этого количества газа хватит только на 2,5 месяца, чтобы покрыть все потребности страны в случае полной остановки поставок из России.
31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток», из-за планового ремонта. Прокачку планировалось возобновить 3 сентября, однако «Газпром» полностью остановил работу газопровода из-за неисправности, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ.
Рынок на прекращение работы «Северного потока» отреагирует ростом цен, а нарастить объемы прокачки можно только через территорию Украины, так как «Турецкий поток» уже работает на максимальной мощности, отмечали эксперты.