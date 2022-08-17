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Экономика

Германии хватит газа на 2,5 месяца в случае прекращения поставок из России

Ведомости

Германия заполняет подземные хранилища газа (ПХГ) с опережением на две недели, однако это не отменяет проблему нехватки энергоресурсов в зимний период, сообщил глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер, передает агентство Bloomberg.

«Мы заполняем хранилища быстрее чем когда-либо, но это не повод расслабляться. Напротив, это должно стать для нас толчком, необходимо продолжать», — сообщил он.

По его словам, даже если к ноябрю ПХГ будут заполнены на 95%, что является «труднодостижимым» шагом, этого количества газа хватит только на 2,5 месяца, чтобы покрыть все потребности страны в случае полной остановки поставок из России. Также Мюллер отметил, что заполнить хранилища на 85% к октябрю будет сложно. «В лучшем случае план может быть выполнен на три четверти», – сообщил он.

В конце июля «Газпром», от поставок которого сильно зависит Германия, сократил прокачку газа по «Северному потоку» из-за ремонта турбин, сейчас по трубопроводу проходит не более 33 млн куб. м газа в сутки вместо плановых 167 млн куб. м. Мюллер уже призвал сократить потребление газа на 20%, чтобы экономить энергию и обеспечить достаточное количество газа на зимний период. В этих целях во многих городах Германии отключили подсветку общественных зданий и фонтанов, горячую воду в душевых кабинах спортзалов и бассейнов. В частности, власти Берлина ради экономии электроэнергии с конца июля отказались от подсветки 100 общественных зданий и объектов после полуночи, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных