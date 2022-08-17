Германии хватит газа на 2,5 месяца в случае прекращения поставок из России

В конце июля «Газпром», от поставок которого сильно зависит Германия, сократил прокачку газа по «Северному потоку» из-за ремонта турбин, сейчас по трубопроводу проходит не более 33 млн куб. м газа в сутки вместо плановых 167 млн куб. м. Мюллер уже призвал сократить потребление газа на 20%, чтобы экономить энергию и обеспечить достаточное количество газа на зимний период. В этих целях во многих городах Германии отключили подсветку общественных зданий и фонтанов, горячую воду в душевых кабинах спортзалов и бассейнов. В частности, власти Берлина ради экономии электроэнергии с конца июля отказались от подсветки 100 общественных зданий и объектов после полуночи, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената).