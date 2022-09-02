Остановка «Северного потока» приведет к дальнейшему росту цен на газ«Газпром» полностью прекратил работу трубопровода из-за неисправности в турбине
«Газпром» полностью остановил работу газопровода «Северный поток» из-за неисправности, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ, сообщила пресс-служба компании.
Решение было принято после проведения технического обслуживания газоперекачивающего агрегата (ГПА) Trent 60 на компрессорной станции «Портовая». При проведении регламентных работ совместно с представителями Siemens на агрегате выявлена утечка масла на клеммах, кабельных соединениях и в других местах. «Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens», – сообщили в пресс-службе
В «Газпроме» отметили, что Ростехнадзор предупредил компанию о том, что выявленные неисправности не позволяют «обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя», в связи с чем необходимо приостановить его работу.
Подобные утечки масла были обнаружены ранее на нескольких других ГПА, которые сейчас также находятся в простое, поскольку Siemens сообщила, что устранение утечек возможно только в условиях ремонтного предприятия.
«Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – говорится в сообщении «Газпрома».
31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работал на «Портовой» для планового ремонта. В случае отсутствия технических неисправностей прокачку планировалось возобновить 3 сентября.
Остальные шесть агрегатов были остановлены ранее, одна из турбин была вывезена в Канаду для ремонта. Эту турбину сначала отказывались из-за санкций возвращать в Россию, потом Оттава согласилась отдать ее Германии. «Газпром» так и не согласился принять турбину из-за юридической неопределенности, связанной с санкциями.
По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и расчетам «Ведомостей», после остановки «Северного потока» на профилактические работы совокупный экспорт российского газа в ЕС упал до 85-87 млрд куб. м в сутки, из которых около 42,3 млрд куб. м поступает через территорию Украины, и 45 млрд куб.м — через «Турецкий поток». Через Украину транзит ведется лишь через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявки на прокачку через «Сохрановку» отклоняются украинской стороной.
Форс-мажорная остановка «Северного потока» станет негативным фактором для энергетического рынка и энергобезопасности ЕС даже в условиях заполнения европейских ПХГ на 80%, отметила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Она подчеркнула, что помимо проблемы наполнения хранилищ, существует также текущее потребления газа, которое зависит от ежедневных поставок из РФ. Эксперт отметила, что выпавшие из-за остановки «Северного потока» 33 млн куб. м в сутки придется добирать из ПХГ, а это приведет к тому, что отбор газа из хранилищ может начаться гораздо раньше, чем обычно.
Белова подчеркнула, что в случае невозможности возобновления экспорта через «Северный поток», нарастить объемы прокачки можно только через территорию Украины, так как «Турецкий поток» уже работает на максимальной мощности.
Максимальная прокачка по двум доступным направлениям не превышает 85 млн куб. м в день, что предполагает снижение доступных мощностей почти на 28%, отметил старший аналитик «Альфа-банка» Никита Блохин. Он подчеркнул, что о существенном снижении поставок в абсолютном выражении сейчас говорить не приходится, так как в последний месяц экспорт по «Северному потоку» не превышал 33 млн. куб. в сутки – уровень, который обеспечивал один из шести ключевых ГПА на КС «Портовая». «С выходом из строя последнего из них прокачка может снизится на 1 млрд куб. метров в месяц – не столь значительная потеря при условии сокращения объемов экспорта на 37,4% по итогу восьми месяцев (более 49 млрд куб. м)», – отметил Блохин.
Тем не менее, по словам аналитика, это может стать значительным ударом для потребителей в Германии, куда поставляется более половины экспортируемого по «Северному потоку» газа.
Рынок на прекращение работы «Северного потока» отреагирует ростом цен, полагает замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «И хотя эти объемы прямо сейчас не являются критичными, в целом для находящегося в энергетическом кризисе ЕС в этом отопительном сезоне каждый кубометр и каждый киловатт-час будет на счету», – полагает он. Если проблема с поставками из России не будет решена до начала отопительного сезона, ситуация с энергетической безопасностью в Европе продолжит деградировать, а тенденция к росту цен усилится, говорит эксперт.
Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что в случае судебного разбирательства, если таковое будет инициировано со стороны потребителей «Газпрома», сложившуюся ситуацию можно будет трактовать как форс-мажор. Она, пояснил он, возникла не по прямой вине «Газпрома» как поставщика газа, а является прямым последствием санкций и их сложной трактовки.
Юрист поясняет, что остановка поставок вызвана технической неисправностью, возникшей из-за отсутствия своевременного ремонта, который должен выполняться в рамках обязательств, взятых на себя поставщиком оборудования – компанией Siemens. «Если бы не санкции, то потребители могли объективно требовать с “Газпрома” неустойку, но в ситуации санкционной риторики им будет сложно что-либо предъявить, так как компания объективно делала и предпринимала все возможные попытки произвести ремонтные работы, но в них было отказано из-за опасений партнеров нарушить санкции ЕС», – говорит юрист.