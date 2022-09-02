Остановка «Северного потока» приведет к дальнейшему росту цен на газ

Максимальная прокачка по двум доступным направлениям не превышает 85 млн куб. м в день, что предполагает снижение доступных мощностей почти на 28%, отметил старший аналитик «Альфа-банка» Никита Блохин. Он подчеркнул, что о существенном снижении поставок в абсолютном выражении сейчас говорить не приходится, так как в последний месяц экспорт по «Северному потоку» не превышал 33 млн. куб. в сутки – уровень, который обеспечивал один из шести ключевых ГПА на КС «Портовая». «С выходом из строя последнего из них прокачка может снизится на 1 млрд куб. метров в месяц – не столь значительная потеря при условии сокращения объемов экспорта на 37,4% по итогу восьми месяцев (более 49 млрд куб. м)», – отметил Блохин.