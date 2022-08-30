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Bloomberg: ЕС заполнит ПХГ на 80% раньше срока на два месяца

Ведомости

Евросоюз заполнит свои подземные хранилища газа (ПХГ) с опережением плана на два месяца, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Согласно этим данным, на 27 августа хранилища были заполнены на 79,4%, в то время как по плану отметку в 80% предполагалось преодолеть только 1 ноября.

Такого результата удалось добиться благодаря ужесточению правил хранения газа, которые были приняты после того, как уровни заполненности прошлой зимой оказались ниже, чем в прошлые годы — особенно в немецких ПХГ, что привело к резкому скачку цен на газ.

Как отмечает агентство, хранение большего объема газа поможет европейским странам компенсировать перебои с поставками российского газа и справиться с «суровой зимой». Ранее «Газпром» сообщил, что с 31 августа по 2 сентября остановит работу последней газоперекачивающей турбины, которая поставляет энергоресурс по трубопроводу «Северный поток» в Германию, для проведения планового осмотра. При отсутствии технических неисправностей поставки возобновятся в текущем объеме — 33 млн куб. м в сутки.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что ПХГ страны заполняются с опережением плана, несмотря на ограничение поставок из России. По его прогнозу, октябрьский целевой показатель заполненности ПХГ будет достигнут в начале сентября, к этому времени хранилища будут заполнены на 85%. По данным на 26 августа уровень заполнения составил 82,2%.

После этого заявления биржевые цены на газ в Европе упали на 19% и опустились ниже $2900 за тысячу куб. м после роста выше $3500 на прошлой неделе. Сегодня стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась на 10% до 245 евро за МВт/ч, или около $2572 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, свидетельствуют данные биржи ICE.

По данным на 27 августа, хранилища Португалии полностью заполнены, Польши — заполнены почти на 100%, Италии — на 81%, Венгрии — на 62%, Болгарии — на 60%. При этом Венгрия уже сообщила о готовности договориться с «Газпромом» о дополнительных поставках газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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