Bloomberg: ЕС заполнит ПХГ на 80% раньше срока на два месяца

После этого заявления биржевые цены на газ в Европе упали на 19% и опустились ниже $2900 за тысячу куб. м после роста выше $3500 на прошлой неделе. Сегодня стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась на 10% до 245 евро за МВт/ч, или около $2572 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, свидетельствуют данные биржи ICE.