Газета
Экономика

Цены на газ в Европе упали на 19% после заявления Германии о досрочном заполнении ПХГ

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $2900 за 1000 куб. м после роста выше $3500 на прошлой неделе, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась на 19% до 275,8 евро за МВтч, или $2884 за 1000 куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, свидетельствуют данные биржи ICE.

Сильнейшее падение с апреля произошло после заявления министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что подземные хранилища газа (ПХГ) страны заполняются быстрее плана, несмотря на ограничение поставок из России. По его прогнозу, октябрьский целевой показатель заполненности ПХГ будет достигнут в начале сентября, к этому времени хранилища будут заполнены на 85%. По данным на 26 августа, уровень заполнения составил 82,2%. 

«Несмотря на сложные обстоятельства, мы добиваемся прогресса. Нам удается в значительной степени замещать российский трубопроводный газ. Газ поступает к нам другими путями. Хранилища заполняются быстрее, чем предполагалось. Даже если в конце месяца поставки газа по “Северному потоку” окончательно прекратятся после предполагаемого технического обслуживания, мы уже достигнем цели на октябрь», — сообщил Хабек. 

Ранее «Газпром» сообщил, что приостановит работу последней газоперекачивающей турбины Siemens для проведения технических работ с 31 августа по 2 сентября. при отсутствии неисправностей поставки газа возобновятся в прежнем объеме на уровне 33 млн куб. м в сутки. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных