Цены на газ в Европе упали на 19% после заявления Германии о досрочном заполнении ПХГ
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $2900 за 1000 куб. м после роста выше $3500 на прошлой неделе, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась на 19% до 275,8 евро за МВтч, или $2884 за 1000 куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, свидетельствуют данные биржи ICE.
Сильнейшее падение с апреля произошло после заявления министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что подземные хранилища газа (ПХГ) страны заполняются быстрее плана, несмотря на ограничение поставок из России. По его прогнозу, октябрьский целевой показатель заполненности ПХГ будет достигнут в начале сентября, к этому времени хранилища будут заполнены на 85%. По данным на 26 августа, уровень заполнения составил 82,2%.
«Несмотря на сложные обстоятельства, мы добиваемся прогресса. Нам удается в значительной степени замещать российский трубопроводный газ. Газ поступает к нам другими путями. Хранилища заполняются быстрее, чем предполагалось. Даже если в конце месяца поставки газа по “Северному потоку” окончательно прекратятся после предполагаемого технического обслуживания, мы уже достигнем цели на октябрь», — сообщил Хабек.
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