Цены на газ в Европе упали на 19% после заявления Германии о досрочном заполнении ПХГ

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $2900 за 1000 куб. м после роста выше $3500 на прошлой неделе, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась на 19% до 275,8 евро за МВтч, или $2884 за 1000 куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, свидетельствуют данные биржи ICE.