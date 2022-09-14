La Vanguardia: газа в хранилищах Европы хватит только до февраля
Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Евросоюза сейчас составляет почти 83%, но этого хватит только для покрытия 21% годового потребления стран ЕС, об этом сообщила испанская газета La Vanguardia со ссылкой на оценку независимого консультанта по энергетическому рынку ICIS.
По информации газеты, газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 г., если Евросоюз и те страны, с которыми у блока есть общая сеть поставок (к ним, в том числе, относится Великобритания), не смогут сократить потребление газа минимум на 10%. При этом возобновление поставок газа из России позволило бы Европе продержаться до марта, хотя и с рекордно низкими значениями заполненности газохранилищ, считают эксперты.
По мнению главы отдела энергетического анализа ICIS Андреаса Шредера, даже при сокращении потребления газа на 10% сохраняется риск структурного дисбаланса на рынке до следующей зимы, поэтому самым оптимистичным для Европы сценарием является снижение до 15%.
В этом случае по окончании зимы хранилища будут заполнены примерно на 45% от их мощности, что «чуть выше уровня последних лет». Такой уровень заполненности ПХГ «послужит буфером», если Россия не возобновит поставки газа. Кроме того, это позволит начать сезон хранения для будущей зимы без повышенного спроса. «Этот сценарий не предотвратит рецессию, поскольку цены продолжат расти, но сведет к минимуму влияние энергетического кризиса»,— уверен эксперт ICIS.
В начале сентября «Газпром» сообщил о приостановке поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток» из-за обнаруженной в ходе планово-предупредительных работ утечки на единственно работающей турбине на компрессорной станции «Портовая». До этого объем ежесуточных поставок российского газа не превышал 33 млн куб. м, или 20% от установленной мощности трубопровода.
В июле Евросоюз согласовал план по сокращению на 15% спроса на газ ближайшей зимой. В некоторых странах, в том числе Испании и Португалии, этот план был принят с исключениями: им было разрешено сократить потребление газа на 7%. В то же время глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер призвал жителей Германии уменьшить потребление газа на 20%.
В этих целях во многих городах Германии отключили подсветку общественных зданий и фонтанов, горячую воду в душевых кабинах спортзалов и бассейнов. В частности, власти Берлина ради экономии электроэнергии с конца июля отказались от подсветки 100 общественных зданий и объектов после полуночи, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената).
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса