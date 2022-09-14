La Vanguardia: газа в хранилищах Европы хватит только до февраля

По информации газеты, газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 г., если Евросоюз и те страны, с которыми у блока есть общая сеть поставок (к ним, в том числе, относится Великобритания), не смогут сократить потребление газа минимум на 10%. При этом возобновление поставок газа из России позволило бы Европе продержаться до марта, хотя и с рекордно низкими значениями заполненности газохранилищ, считают эксперты.