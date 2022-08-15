В Берлине отключили подсветку 100 зданий в целях экономии электроэнергии
Власти Берлина ради экономии электроэнергии с конца июля отказались от подсветки 100 общественных зданий и объектов. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на городское ведомство защиты окружающей среды.
Ведомство отвечает за подсветку 150 объектов в Берлине, расходы на которые могут достигать €40 000 в год. Техникам приходится отключать каждое сооружение вручную, поскольку единой системы управления подсветкой нет.
Уточняется, что по-прежнему освещаются Мемориал павшим советским воинам в парке Тиргартен, Еврейский музей и Новая Синагога, а также флаги перед ратушей, где расположены офис бургомистра Берлина и сенат.
Власти Германии прибегают к экономии электроэнергии в связи с сокращением поставок газа из России. В середине июля отключать подсветку общественных объектов предложила правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей. По ее словам, нужно найти баланс между «требованиями безопасности» и необходимостью «болезненно» экономить электроэнергию.
А в начале августа глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в рамках плана по добровольному снижению спроса на газ на 15% призвал все страны ЕС экономить газ для стабилизации цен. В странах начали прорабатывать разные варианты по экономии энергоресурса, в том числе отключение фонтанов и отключение горячей воды в душевых кабинах спортзалов и бассейнов. Помимо этого, предлагается поддерживать температуру в жилых помещениях не выше 20 градусов, в складских и технических — не более 10-15.
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