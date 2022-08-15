В Берлине отключили подсветку 100 зданий в целях экономии электроэнергии

А в начале августа глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в рамках плана по добровольному снижению спроса на газ на 15% призвал все страны ЕС экономить газ для стабилизации цен. В странах начали прорабатывать разные варианты по экономии энергоресурса, в том числе отключение фонтанов и отключение горячей воды в душевых кабинах спортзалов и бассейнов. Помимо этого, предлагается поддерживать температуру в жилых помещениях не выше 20 градусов, в складских и технических — не более 10-15.