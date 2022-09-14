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Политика

В МИД Венгрии допустили пересмотр санкций ЕС против России из-за холодов

Ведомости

Евросоюз может пересмотреть санкционную политику в отношении России уже этой осенью. Такое мнение выразил представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер в эфире телеканала М1.

«Санкции спровоцировали нехватку энергии и значительный скачок цен [в Европе]. <...> Я в этом [вопросе] не являюсь оптимистом, однако пересмотра санкций можно ожидать осенью», — заявил дипломат (цитата по ТАСС).

По его словам, с негативными последствиями санкций сталкиваются все больше жителей Европы, ситуация может обостриться с приходом холодов. «Когда наступают холода и необходимо управлять экономикой, реальность стучится в двери каждой страны», — отметил Менцер.

Ранее Венгрия неоднократно заявляла о «провале» санкций Евросоюза против России. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что конфликт на Украине и ограничения в отношении России «катастрофически ослабили» Европу. Он также говорил, что попросит ЕС прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта.

Также о неэффективности санкций заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, такая политика европейских стран не помогла прекратить военные действия на Украине. В то же время ограничения привели к опасной ситуации, которая «может поставить Европу на колени».

В сентябре Сийярто сообщил, что задал вопрос в ходе встречи руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе о необходимости сохранения санкционного давление на Россию. Он отметил, что его вопрос так и остался без ответа.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа из России в Европу цены на энергоноситель резко выросли. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных