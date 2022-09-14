В МИД Венгрии допустили пересмотр санкций ЕС против России из-за холодов
Евросоюз может пересмотреть санкционную политику в отношении России уже этой осенью. Такое мнение выразил представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер в эфире телеканала М1.
«Санкции спровоцировали нехватку энергии и значительный скачок цен [в Европе]. <...> Я в этом [вопросе] не являюсь оптимистом, однако пересмотра санкций можно ожидать осенью», — заявил дипломат (цитата по ТАСС).
По его словам, с негативными последствиями санкций сталкиваются все больше жителей Европы, ситуация может обостриться с приходом холодов. «Когда наступают холода и необходимо управлять экономикой, реальность стучится в двери каждой страны», — отметил Менцер.
Ранее Венгрия неоднократно заявляла о «провале» санкций Евросоюза против России. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что конфликт на Украине и ограничения в отношении России «катастрофически ослабили» Европу. Он также говорил, что попросит ЕС прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта.
Также о неэффективности санкций заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, такая политика европейских стран не помогла прекратить военные действия на Украине. В то же время ограничения привели к опасной ситуации, которая «может поставить Европу на колени».
В сентябре Сийярто сообщил, что задал вопрос в ходе встречи руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе о необходимости сохранения санкционного давление на Россию. Он отметил, что его вопрос так и остался без ответа.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа из России в Европу цены на энергоноситель резко выросли. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
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