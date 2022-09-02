В Венгрии заявили о «катастрофическом ослаблении» ЕС из-за конфликта на Украине

Несмотря на возникшие трудности, власти Европы заявляют, что будут и дальше оказывать санкционное давление на Россию. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил, что санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.