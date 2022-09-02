В Венгрии заявили о «катастрофическом ослаблении» ЕС из-за конфликта на Украине
Военный конфликт на Украине привел к «катастрофическому ослаблению» Евросоюза (ЕС), а лидеры стран сообщества не смогли этому помешать. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе своего выступления на саммите «Открытые Балканы» в Белграде.
«Экономическое влияние и разорительный кризис энергоснабжения — все это привело к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза», — сказал Сийярто, комментируя последствия военных действий на Украине (цитата по ТАСС).
Он призвал европейские власти признать, что те оказались не в состоянии защитить граждан стран ЕС от того, чтобы «платить по счетам войны, за которую они вообще не несут ответственности».
В конце августа Сийярто заявил, что попросит Европу прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта. Он добавил, что странам ЕС следует сконцентрироваться на «достижении мира в Европе».
Ранее после телефонного разговора с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу венгерский министр также заявил, что Венгрия не поддерживает ужесточение санкций ЕС против России в области энергетики. «Мы даже не хотим вести переговоры по энергетическим санкциям», — подчеркнул Сийярто.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули поставки энергоресурсов. Так, в начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России. Также европейские страны ищут способы отказаться от российского газа.
На фоне антироссийских санкций и сокращения «Газпромом» поставок энергоносителя стоимость газа в Европе начала расти. В рамках борьбы с энергетическим кризисом страны ЕС приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. Германия, к примеру, призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.
Несмотря на возникшие трудности, власти Европы заявляют, что будут и дальше оказывать санкционное давление на Россию. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил, что санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.
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