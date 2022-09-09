Венгрия поставила перед ЕС вопрос о дальнейшем сохранении санкций против России
В ходе встречи руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе Венгрия поставила перед властями ЕС вопрос, стоит ли продолжать санкционное давление на Россию. Об этом рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Я задал сегодня четкий вопрос еврокомиссару [по вопросам энергетики Кадри Симпсон]: как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций [в отношении России]», — сообщил он (цитата по ТАСС).
Сийярто в очередной раз заявил, что политика ЕС в отношении России не оправдала ожиданий, а санкции провалились. Он указал на продолжающиеся военные действия на Украине, а также на экономические проблемы в Европе. Глава МИД Венгрии отметил, что его вопрос так и остался без ответа.
Ранее Сийярто пообещал, что попросит Европу прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта. Он добавил, что странам ЕС следует сконцентрироваться на «достижении мира в Европе».
Венгерский министр также заявил, что украинский конфликт привел к «катастрофическому ослаблению» ЕС. По его словам, европейские власти не смогли предотвратить негативные последствия от санкций против РФ и энергетический кризис. До этого он сообщил, что Венгрия не поддерживает дальнейшее ужесточение санкций против РФ в области энергетики.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил о неэффективности санкций против РФ. Он отметил, что западные страны ввели более 11 000 антироссийских санкций, но в итоге принятые меры вызвали инфляцию и дефицит энергоносителей. По его словам, такие действия властей «могут поставить Европу на колени».
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