Венгрия поставила перед ЕС вопрос о дальнейшем сохранении санкций против России

Сийярто в очередной раз заявил, что политика ЕС в отношении России не оправдала ожиданий, а санкции провалились. Он указал на продолжающиеся военные действия на Украине, а также на экономические проблемы в Европе. Глава МИД Венгрии отметил, что его вопрос так и остался без ответа.