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Экономика

DPA рассказало о согласовании плана ЕС по сокращению спроса на газ

Ведомости

Страны Евросоюза с большим количеством смягчающих исключений согласовали план действий в чрезвычайных ситуациях по сокращению потребления газа, об этом сообщило немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA) со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передают газеты Handelsblatt и Deutschlandfunk.

Уточняется, что план после долгих обсуждений был согласован в ночь с понедельника на вторник, официально его представят сегодня, 26 июля, на встрече министров энергетики в Брюсселе. Для окончательного утверждения плана необходимо, чтобы его одобрили не менее 15 стран ЕС из 27, их суммарное население должно составлять не менее 65% от общей численности населения ЕС. 

В первоначальной редакции документ предусматривал требование к европейским странам о предоставлении плана по добровольному сокращению спроса на газ на 15% с 1 августа до 31 марта, однако многие страны восприняли эту инициативу негативно. В частности, замминистра юстиции Польши Себастьян Калета воспринял предложение Еврокомиссии как стремление Берлина заставить Варшаву продавать накопленный газ другим странам, в том числе Германии, которая сильнее всего испытывает на себе влияние энергетического кризиса. Также против этой инициативы выступили и другие страны, в том числе Испания, Португалия, Греция, которые в меньшей степени зависят от российского газа.

Согласно последнему проекту, требование сократить потребление газа не должно распространяться на сталелитейную и химическую промышленность. Также из плана будут исключены те страны, которые не зависят от российского газа, то есть Испания, Португалия, Ирландия, Кипр и Мальта, и страны Балтии, не подключенные к европейской газовой или электрической сети. 

Также сроки, в рамках которых страны должны будут предоставить Еврокомиссии свои планы по сокращению потребления газа, продлят до октября. В первоначальной версии документа ЕК получила бы их до сентября.

Страны согласовали и ограничение полномочий ЕК, которая, согласно новой редакции, не сможет объявлять чрезвычайную ситуацию по газу и устанавливать обязательные целевые показатели по экономии газа в случае перебоев с поставками российского газа. Теперь эта функция ложится на плечи Совета ЕС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных