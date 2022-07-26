DPA рассказало о согласовании плана ЕС по сокращению спроса на газ

В первоначальной редакции документ предусматривал требование к европейским странам о предоставлении плана по добровольному сокращению спроса на газ на 15% с 1 августа до 31 марта, однако многие страны восприняли эту инициативу негативно. В частности, замминистра юстиции Польши Себастьян Калета воспринял предложение Еврокомиссии как стремление Берлина заставить Варшаву продавать накопленный газ другим странам, в том числе Германии, которая сильнее всего испытывает на себе влияние энергетического кризиса. Также против этой инициативы выступили и другие страны, в том числе Испания, Португалия, Греция, которые в меньшей степени зависят от российского газа.