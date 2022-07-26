DPA рассказало о согласовании плана ЕС по сокращению спроса на газ
Страны Евросоюза с большим количеством смягчающих исключений согласовали план действий в чрезвычайных ситуациях по сокращению потребления газа, об этом сообщило немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA) со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передают газеты Handelsblatt и Deutschlandfunk.
Уточняется, что план после долгих обсуждений был согласован в ночь с понедельника на вторник, официально его представят сегодня, 26 июля, на встрече министров энергетики в Брюсселе. Для окончательного утверждения плана необходимо, чтобы его одобрили не менее 15 стран ЕС из 27, их суммарное население должно составлять не менее 65% от общей численности населения ЕС.
В первоначальной редакции документ предусматривал требование к европейским странам о предоставлении плана по добровольному сокращению спроса на газ на 15% с 1 августа до 31 марта, однако многие страны восприняли эту инициативу негативно. В частности, замминистра юстиции Польши Себастьян Калета воспринял предложение Еврокомиссии как стремление Берлина заставить Варшаву продавать накопленный газ другим странам, в том числе Германии, которая сильнее всего испытывает на себе влияние энергетического кризиса. Также против этой инициативы выступили и другие страны, в том числе Испания, Португалия, Греция, которые в меньшей степени зависят от российского газа.
Согласно последнему проекту, требование сократить потребление газа не должно распространяться на сталелитейную и химическую промышленность. Также из плана будут исключены те страны, которые не зависят от российского газа, то есть Испания, Португалия, Ирландия, Кипр и Мальта, и страны Балтии, не подключенные к европейской газовой или электрической сети.
Также сроки, в рамках которых страны должны будут предоставить Еврокомиссии свои планы по сокращению потребления газа, продлят до октября. В первоначальной версии документа ЕК получила бы их до сентября.
Страны согласовали и ограничение полномочий ЕК, которая, согласно новой редакции, не сможет объявлять чрезвычайную ситуацию по газу и устанавливать обязательные целевые показатели по экономии газа в случае перебоев с поставками российского газа. Теперь эта функция ложится на плечи Совета ЕС.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.