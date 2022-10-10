Акции «Газпрома» подешевели почти на 22% на открытии торгов
«Произошло снижение на 20% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (201,4 руб.). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:15 мск», — говорится в сообщении.
Индекс Мосбиржи к 10:13 мск падал на 5,6% — до 1836 пунктов, индекс РТС — на 6,6% до 939 пунктов. На старте торгов индекс Мосбиржи обновил минимум с февраля, упав до 1775,04 пункта, РТС – апреля – до 906,88 пункта.
Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника в целом теряет 5,6%, индекс Мосбиржи уже опускался ниже 1800 пунктов впервые с февраля.
В конце августа совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 51,03 руб. на акцию и объявил о проведении внеочередного собрания акционеров. Эта рекомендация дана с учетом «уверенных финансовых результатов и значительного запаса ликвидности на балансе», приводились в сообщении компании слова зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова. Выручка и прибыль «Газпрома» по МСФО за первое полугодие были рекордными, сообщил он: чистая прибыль по МСФО составила 2,5 трлн руб., а дивидендная база – 2,4 трлн руб.
Общий объем выплат по промежуточным дивидендам может достичь около 1,25 трлн руб. – компания платит 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО в соответствии со своей дивполитикой.
В конце сентября собрание акционеров газовой компании приняло решение поделиться с акционерами прибылью за первое полугодие 2022 г., выплатив по 51,03 руб. на акцию — столько же, сколько рекомендовал совет директоров компании в конце августа. Это предполагает дивидендную доходность 23,5% исходя из текущих котировок.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса