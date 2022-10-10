Акции «Газпрома» подешевели почти на 22% на открытии торгов

В конце августа совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 51,03 руб. на акцию и объявил о проведении внеочередного собрания акционеров. Эта рекомендация дана с учетом «уверенных финансовых результатов и значительного запаса ликвидности на балансе», приводились в сообщении компании слова зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова. Выручка и прибыль «Газпрома» по МСФО за первое полугодие были рекордными, сообщил он: чистая прибыль по МСФО составила 2,5 трлн руб., а дивидендная база – 2,4 трлн руб.