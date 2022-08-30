«Газпром» неожиданно решил заплатить дивиденды

«Газпром» неожиданно решил заплатить дивидендыЭта новость объясняет внезапное ралли акций компании, начавшееся днем
Вечером 30 августа, уже после закрытия торгов на Мосбирже, совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 51,03 руб. на акцию и обьявил о проведении внеочередного собрания акционеров. Об этом газовая компания сообщила в своем telegram-канале.
Эта рекомендация дана с учетом «уверенных финансовых результатов и значительного запаса ликвидности на балансе», приводит в сообщении компания слова зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова. Выручка и прибыль «Газпрома» по МСФО за первое полугодие были рекордными, сообщил он: чистая прибыль по МСФО составила 2,5 трлн руб., а дивидендная база – 2,4 трлн руб.
Общий объем выплат по промежуточным дивидендам может достичь около 1,25 трлн руб. – компания платит 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО в соответствие со своей дивполитикой. «Газпром» в дальнейшем намерен придерживаться действующей дивидендной политики, заявил Садыгов.
Несмотря на то, что о рекомендации выплатить дивиденды «Газпром» сообщил уже после закрытия рынка, акции компании начали резкое ралли на Мосбирже после 16:00 мск и по итогам торгов закрылись ростом на 7,4% до 204 руб. за бумагу, при этом весь индекс Мосбиржи прибавил 0,45% по итогам дня.
Объем торгов бумагами 30 августа превысил 22 млрд руб., тогда как во все остальные дни августа максимум был 8,8 млрд руб. Рост могли организовать инсайдеры, не исключает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев. 22 млрд руб. – это максимум с 1 июля, когда «Газпром» отказался платить объявленные ранее дивиденды [за 2021 г.], поясняет он.
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История с дивидендами «Газпрома» удивила фондовый рынок в начале лета. Совет директоров компании в мае рекомендовал акционерам выплатить по итогам 2021 г. 52,53 руб. дивидендов на акцию. Общая сумма должна была составить 1,24 трлн руб. (50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО) и стать рекордной для всего российского фондового рынка. Дивидендная доходность оценивалась аналитиками на уровне 18%.
Но уже 30 июня акционеры «Газпрома» отказались платить дивиденды за 2021 г. При этом компания выплатит в бюджет временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 1,2 трлн руб., что фактически равнялось предложенным дивидендам.
Акции «Газпрома» в день отказа от выплат рухнули на 30% (207 руб.). 29 июня акции стоили 297,65, и на 30 августа бумаги «Газпрома» были все еще на 31,5% дешевле даже с учетом роста на новостях о промежуточных дивидендах.
Дивидендная доходность акций компании по цене закрытия 30 августа (204 руб.) – 25%, общая дивидендная доходность за 2022 г. может составить 28,6%, пишут авторы инвестиционного telegram-канала «Твердые цифры».
С высокой степенью вероятности акции «Газпрома» будут продолжать расти, так как 51,03 руб. на акцию, это примерно 25% доходности, говорит персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Ян Мельничук. В целом это должно вызвать общий рост по рынку и снять негативный фон в части выплат дивидендов, считает он.
Причина сильного роста бумаг «Газпрома» оставалась неясной на протяжении всей торговой сессии, обращает внимание аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Решение газовой компании ее удивило: «Никто не ждал, что так будет. Решение уже принято, полагаю завтра будет коррекция по факту».
Вновь рекомендованные дивиденды – это не сюрприз, потому что такой сценарий не исключался, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Но ставка на это с учетом всех вероятностей сравнима с рисками на уровне венчурных проектов, считает он: помимо дивидендной доходности у компании есть еще дивидендная политика, и она либо предсказуема и поощряется высокой капитализацией, либо наоборот.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов называет решение о выплате промежуточных дивидендов «нетипичным» для «Газпрома», так как ранее дивидендная политика газовой монополии не предусматривала двух выплат за год. В тоже время «Газпром нефть», наоборот, придерживалась двухразовой выплаты. «Решение можно объяснить тем, что финансовый результат за первое полугодие превзошел все ожидания за счет высоких цен на газ. Он сопоставим с той суммой, которую "Газпром" собирался направить на выплату дивидендов за весь 2021 г.», – поясняет он.
При этом Фролов отмечает, что финансовые результаты второго полугодия 2022 г. могут позволить компании придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.
Тунев ждет открытия рынка в среду существенно выше закрытия накануне 204 руб.: акции могут быстро вернуться в диапазон 250-300 руб., а после собрания акционеров до отсечки вырасти еще.