«Газпром» неожиданно решил заплатить дивиденды

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов называет решение о выплате промежуточных дивидендов «нетипичным» для «Газпрома», так как ранее дивидендная политика газовой монополии не предусматривала двух выплат за год. В тоже время «Газпром нефть», наоборот, придерживалась двухразовой выплаты. «Решение можно объяснить тем, что финансовый результат за первое полугодие превзошел все ожидания за счет высоких цен на газ. Он сопоставим с той суммой, которую "Газпром" собирался направить на выплату дивидендов за весь 2021 г.», – поясняет он.