Миллер допустил замерзание зимой в Европе целых городов

Поставки по «Северному потоку» (55 млрд куб. м в год) сначала существенно снизились, а в конце августа 2022 г. полностью остановились. В ночь же на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.