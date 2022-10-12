Миллер допустил замерзание зимой в Европе целых городов
В пик зимних морозов в Европе могут замерзнуть целые города, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на форуме «Российская энергетическая неделя».
«Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай бог, можно заморозить целые города, целые земли», – приводит его слова «РИА Новости».
Гарантий, что Европа сможет пережить зиму с имеющимися запасами газа, нет, добавил глава «Газпрома».
Ранее сообщалось о досрочном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе на 90%. Изначально страны ЕС хотели заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 гг. и на 90% - ко всем последующим зимним периодам. Эту отметку глава регулятора Клаус Мюллер называл сложнодостижимой.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября заявляла, что даже с учетом нынешнего снижения зависимости от российского газа с 40% в январе 2022 г. до 9% в сентябре запасов в ПХГ не хватит, чтобы окончательно отказаться от газа из РФ. На фоне приостановки «Северного потока» несколько стран Евросоюза начали использовать газ из подземных хранилищ. В том же месяце глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не сможет пережить зиму без российского газа.
Экспорт российского газа в ЕС сейчас осуществляется лишь по двум маршрутам – по балканской ветке «Турецкого потока» и транзитом через Украину. При этом суточный украинский транзит снижен более чем вдвое из-за отказа Киева с 11 мая согласовывать поставки через Донбасс. Введенные против России санкции из-за СВО на Украине привели к остановке прокачки по газопроводу Ямал – Европа (мощность – 32,9 млрд куб. м в год).
Поставки по «Северному потоку» (55 млрд куб. м в год) сначала существенно снизились, а в конце августа 2022 г. полностью остановились. В ночь же на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
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