Газета
Экономика

Путин сообщил о готовности поставлять в ЕС дополнительные объемы газа зимой

Ведомости

Россия готова поставлять дополнительные объемы газа в страны Европы в этот осенне-зимний период, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран и все. Мы, повторяю еще раз, никого ни в чем не ограничиваем, в том числе будем поставлять в осеннее-зимний период дополнительные объемы», — сказал глава государства.

Путин уже не в первый раз предлагает странам ЕС снять санкции с поставок российских энергоресурсов. В частности, 16 сентября по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане Путин предложил снять санкции с «Северного потока — 2». «В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2", 55 млрд куб. м по году — только кнопку нажать, и все пошло», — сказал он. В Германии тогда исключили возможность запуска трубопровода.

Эксперты оценили последствия энергетической войны Европы с Россией в 1,6 трлн евро

Без российского газа ЕС грозит деиндустриализация

Цены на газ в Европе начали рост осенью 2021 г. на фоне спада выработки ветровых электростанций. Новый скачок произошел после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. 7 марта стоимость 1000 куб. м газа приближалась к отметке $3900. Затем цена снизилась, но стабильно держится выше $1000 за 1000 куб. м.

После начала СВО западные страны начали вводить новые санкции в отношении России и ее энергетического сектора. В частности, в июне ЕС включил в шестой пакет антироссийских санкций запрет на морские поставки российской нефти с 5 декабря 2022 г. и нефтепродуктов – с 5 февраля 2023 г. В начале сентября страны G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о планах ввести потолок цен на российскую нефть, хотя на уровне ЕС решение пока не утверждено. По оценкам аналитиков, это также может привести к росту мировых цен на нефть.

Ситуацию с ценами на топливо усугубляют прекращение поставок российского газа по трубопроводам «Северный поток – 1» и «Ямал – Европа». «Газпром» 16 августа спрогнозировал спотовые цены на газ в Европе в текущем осенне-зимнем периоде на уровне свыше $4000 за 1000 куб. м.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Путин назвал актом международного терроризма взрывы на «Северных потоках»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных