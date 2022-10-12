Путин сообщил о готовности поставлять в ЕС дополнительные объемы газа зимой
Россия готова поставлять дополнительные объемы газа в страны Европы в этот осенне-зимний период, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».
«Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран и все. Мы, повторяю еще раз, никого ни в чем не ограничиваем, в том числе будем поставлять в осеннее-зимний период дополнительные объемы», — сказал глава государства.
Путин уже не в первый раз предлагает странам ЕС снять санкции с поставок российских энергоресурсов. В частности, 16 сентября по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане Путин предложил снять санкции с «Северного потока — 2». «В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2", 55 млрд куб. м по году — только кнопку нажать, и все пошло», — сказал он. В Германии тогда исключили возможность запуска трубопровода.
Цены на газ в Европе начали рост осенью 2021 г. на фоне спада выработки ветровых электростанций. Новый скачок произошел после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. 7 марта стоимость 1000 куб. м газа приближалась к отметке $3900. Затем цена снизилась, но стабильно держится выше $1000 за 1000 куб. м.
После начала СВО западные страны начали вводить новые санкции в отношении России и ее энергетического сектора. В частности, в июне ЕС включил в шестой пакет антироссийских санкций запрет на морские поставки российской нефти с 5 декабря 2022 г. и нефтепродуктов – с 5 февраля 2023 г. В начале сентября страны G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о планах ввести потолок цен на российскую нефть, хотя на уровне ЕС решение пока не утверждено. По оценкам аналитиков, это также может привести к росту мировых цен на нефть.
Ситуацию с ценами на топливо усугубляют прекращение поставок российского газа по трубопроводам «Северный поток – 1» и «Ямал – Европа». «Газпром» 16 августа спрогнозировал спотовые цены на газ в Европе в текущем осенне-зимнем периоде на уровне свыше $4000 за 1000 куб. м.
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