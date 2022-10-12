Путин сообщил о готовности поставлять в ЕС дополнительные объемы газа зимой

После начала СВО западные страны начали вводить новые санкции в отношении России и ее энергетического сектора. В частности, в июне ЕС включил в шестой пакет антироссийских санкций запрет на морские поставки российской нефти с 5 декабря 2022 г. и нефтепродуктов – с 5 февраля 2023 г. В начале сентября страны G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о планах ввести потолок цен на российскую нефть, хотя на уровне ЕС решение пока не утверждено. По оценкам аналитиков, это также может привести к росту мировых цен на нефть.