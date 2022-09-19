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Политика

В Германии исключили возможность запуска «Северного потока — 2»

Ведомости

«Северный поток — 2» никогда не будет введен в эксплуатацию из-за утраты доверия к России, об этом сообщил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль в интервью агентству DPA.

«Доверие утрачено настолько фундаментально, что никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на энергоносители из России», — заявил он (цит. по ТАСС). По его мнению, немецко-российское партнерство в области энергетики также больше невозможно.

Такими словами политик прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который, отвечая в пятницу, 16 сентября, на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, сообщил о возможности европейских стран снять санкции с «Северного потока — 2». «В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2", 55 млрд куб. м по году — только кнопку нажать, и все пошло», — сказал он.

С аналогичным заявлением Путин выступил и на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он сообщил, что Россия готова запустить прокачку газа по трубопроводу «Северный поток – 2», для этого достаточно «только кнопку нажать». По его словам, работе трубопровода мешают прежде всего западные страны.

23 февраля США ввели санкции против швейцарской дочки «Газпрома» Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании, также минфин США обязал инвесторов до 2 марта завершить сделки с оператором газопровода и контролируемыми им компаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных