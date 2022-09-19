В Германии исключили возможность запуска «Северного потока — 2»

Такими словами политик прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который, отвечая в пятницу, 16 сентября, на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, сообщил о возможности европейских стран снять санкции с «Северного потока — 2». «В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2", 55 млрд куб. м по году — только кнопку нажать, и все пошло», — сказал он.