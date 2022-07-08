Reuters узнал о решении Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Канада приняла решение вернуть турбину для газопровода «Северный поток», которую ранее направили ей на ремонт, сообщил Reuters со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, Канада и Германия не хотят, чтобы у России был предлог сократить поставки газа по «Северному потоку».
Источник издания в министерстве энергетики Украины отметил, что, если Канада решит передать турбину Германии или «Газпрому», это станет прецедентом обхода двумя странами G7 санкций, введенных в отношении России.
Накануне Reuters сообщил, что министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть турбину для газопровода в ФРГ, если для страны это «юридический вопрос». Он отметил, что оборудование нужно вернуть до начала ремонта «Северного потока» 11 июля, чтобы у России не было повода не возобновлять поставки газа в Германию после него.
В середине июня «Газпром» сообщил, что немецкая Siemens не вернула после ремонта оборудование для «Северного потока», которое используются на точке входа – компрессорной станции «Портовая». В Siemens сообщили, что отправили его на ремонт в Канаду, однако вернуть его нельзя из-за санкций в отношении России. Правительства Германии и Канады вели переговоры, чтобы решить этот вопрос. В результате мощность газопровода сократилась на 40% за два дня. С 11 по 21 июля трубопровод закроют на техническое обслуживание.
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