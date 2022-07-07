Германия попросила Канаду вернуть турбины для «Северного потока»
Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть турбину для газопровода «Северный поток» в ФРГ из-за введенных санкций в отношении России. Об этом он заявил агентству Bloomberg. Ранее «Газпром» отправил турбину на ремонт в Канаду, однако власти страны отказались ее отдавать из-за санкций. В результате поставки по трубопроводу сократились на 40% за два дня.
«Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что я не прошу их доставить его в Россию, а доставить в Германию. С тяжелым сердцем мы должны были просить об этом», — рассказал Хабек.
По его словам, турбину нужно вернуть до начала ремонтных работ на «Северном потоке» 11 июля. Возвращение оборудования устранило бы повод для России не возобновлять поставки газа в Германию после ремонта. Хабек добавил, что Германии нужны мощности «Северного потока», чтобы заполнить свои хранилища газа. «Заполненные складские мощности в Германии важны не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка и для безопасности поставок в Европе», — подчеркнул он.
В середине июня «Газпром» сообщил, что немецкая Siemens не вернула после ремонта турбины для «Северного потока», которые используются на точке входа – компрессорной станции «Портовая». В Siemens сообщили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели, однако вернуть их нельзя из-за санкций Канады в отношении России. Правительства Германии и Канады вели переговоры, чтобы решить этот вопрос. В результате мощность газопровода сократилась на 40% за два дня. С 11 по 21 июля трубопровод закроют на техническое обслуживание.
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