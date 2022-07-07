Германия попросила Канаду вернуть турбины для «Северного потока»

В середине июня «Газпром» сообщил, что немецкая Siemens не вернула после ремонта турбины для «Северного потока», которые используются на точке входа – компрессорной станции «Портовая». В Siemens сообщили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели, однако вернуть их нельзя из-за санкций Канады в отношении России. Правительства Германии и Канады вели переговоры, чтобы решить этот вопрос. В результате мощность газопровода сократилась на 40% за два дня. С 11 по 21 июля трубопровод закроют на техническое обслуживание.