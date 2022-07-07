Газета
Бизнес

Германия попросила Канаду вернуть турбины для «Северного потока»

Ведомости

Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть турбину для газопровода «Северный поток» в ФРГ из-за введенных санкций в отношении России. Об этом он заявил агентству Bloomberg. Ранее «Газпром» отправил турбину на ремонт в Канаду, однако власти страны отказались ее отдавать из-за санкций. В результате поставки по трубопроводу сократились на 40% за два дня.

«Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что я не прошу их доставить его в Россию, а доставить в Германию. С тяжелым сердцем мы должны были просить об этом», — рассказал Хабек.

По его словам, турбину нужно вернуть до начала ремонтных работ на «Северном потоке» 11 июля. Возвращение оборудования устранило бы повод для России не возобновлять поставки газа в Германию после ремонта. Хабек добавил, что Германии нужны мощности «Северного потока», чтобы заполнить свои хранилища газа. «Заполненные складские мощности в Германии важны не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка и для безопасности поставок в Европе», — подчеркнул он.

В середине июня «Газпром» сообщил, что немецкая Siemens не вернула после ремонта турбины для «Северного потока», которые используются на точке входа – компрессорной станции «Портовая». В Siemens сообщили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели, однако вернуть их нельзя из-за санкций Канады в отношении России. Правительства Германии и Канады вели переговоры, чтобы решить этот вопрос. В результате мощность газопровода сократилась на 40% за два дня. С 11 по 21 июля трубопровод закроют на техническое обслуживание.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Германия хочет национализировать часть «Северного потока — 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных