Spiegel: Германия хочет национализировать часть «Северного потока — 2»

Плюсом такого решения является то, что в конце экспортного газопровода уже построена распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, благодаря которой газ может транспортироваться в Южную Германию. Но есть и риски. Первый заключается в жестких требованиях экологического законодательства, которые могут быть нарушены в процессе поднятия и резки труб газопровода, проложенных по дну Балтийского моря. Кроме того, до конца не ясен собственник газопровода, который строился в том числе на деньги европейских компаний.