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Spiegel: Германия хочет национализировать часть «Северного потока — 2»

Ведомости

Министерство финансов Германии предлагает национализировать проложенную по территории страны часть газопровода «Северный поток - 2», сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники.

По их данным, правительство ФРГ изучает вопрос о том, можно ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода. «Затем трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с мобильным (плавучим) терминалом СПГ», — пишет Spiegel.

Плюсом такого решения является то, что в конце экспортного газопровода уже построена распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, благодаря которой газ может транспортироваться в Южную Германию. Но есть и риски. Первый заключается в жестких требованиях экологического законодательства, которые могут быть нарушены в процессе поднятия и резки труб газопровода, проложенных по дну Балтийского моря. Кроме того, до конца не ясен собственник газопровода, который строился в том числе на деньги европейских компаний.

Компания Nord Stream 2 (оператор проекта) неплатежеспособна, холдингом управляет расположенная в швейцарском Цуге временная администрация (ранее суд назначил временным административным управляющим компанию Transliq AG. — «Ведомости»). Но больше всего германские власти, как указывает издание, опасаются ответных мер со стороны президента РФ Владимира Путина и «Газпрома». Они могут отреагировать «возмездием» — например, путем экспроприации немецких компаний в России, говорится в публикации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных