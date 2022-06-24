Spiegel: Германия хочет национализировать часть «Северного потока — 2»
Министерство финансов Германии предлагает национализировать проложенную по территории страны часть газопровода «Северный поток - 2», сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники.
По их данным, правительство ФРГ изучает вопрос о том, можно ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода. «Затем трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с мобильным (плавучим) терминалом СПГ», — пишет Spiegel.
Плюсом такого решения является то, что в конце экспортного газопровода уже построена распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, благодаря которой газ может транспортироваться в Южную Германию. Но есть и риски. Первый заключается в жестких требованиях экологического законодательства, которые могут быть нарушены в процессе поднятия и резки труб газопровода, проложенных по дну Балтийского моря. Кроме того, до конца не ясен собственник газопровода, который строился в том числе на деньги европейских компаний.
Компания Nord Stream 2 (оператор проекта) неплатежеспособна, холдингом управляет расположенная в швейцарском Цуге временная администрация (ранее суд назначил временным административным управляющим компанию Transliq AG. — «Ведомости»). Но больше всего германские власти, как указывает издание, опасаются ответных мер со стороны президента РФ Владимира Путина и «Газпрома». Они могут отреагировать «возмездием» — например, путем экспроприации немецких компаний в России, говорится в публикации.