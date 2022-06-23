Газета
Экономика

FT: в ФРГ боятся прекращения поставок по «Северному потоку»

Ведомости

Официальные лица Германии выразили опасения, что Россия может полностью прекратить поставки газа в страну во время ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток», сообщила газета Financial Times.

По данным издания, немецкие чиновники обеспокоены тем, что Россия может прекратить экспорт газа в Германию, пока «Северный поток» будет закрыт на ремонт. Они отметили, что это подорвет усилия властей заполнить хранилища газом перед зимним сезоном, что увеличит риск энергетического кризиса в Германии.

«Ситуация с поставками [газа] достаточно напряженная даже без прекращения поставок по "Северному потоку"», — отметил один из собеседников издания (цитата по ТАСС).

В середине июня «Газпром» сообщил об остановке работы двух турбин из четырех на компрессорной станции «Портовая», которая является точкой входа для «Северного потока». В результате мощность трубопровода снизилась на 40%. В компании пояснили, что ранее отправили турбины на ремонт немецкой Siemens, однако та не вернула их. В Siemens заявили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели, однако санкции страны не позволяют вернуть его в Россию. Власти Канады и Германии ведут переговоры по этой ситуации, заявили в правительстве Канады. Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее называл сокращение поставок газа из России политическим, сообщал Bloomberg. 13 июня Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что на 11 июля назначена плановая ежегодная инспекция «Северного потока», она продлится около двух недель.

Ранее по теме: «Северный поток» может остановиться полностью из-за канадских санкций

В начале июня Канада расширила санкции против России. Ограничения распространили на определенные услуги и отрасли, в том числе на транспортировку природного газа и услуги, связанные с ремонтом машин и оборудования.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных