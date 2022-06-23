FT: в ФРГ боятся прекращения поставок по «Северному потоку»

В середине июня «Газпром» сообщил об остановке работы двух турбин из четырех на компрессорной станции «Портовая», которая является точкой входа для «Северного потока». В результате мощность трубопровода снизилась на 40%. В компании пояснили, что ранее отправили турбины на ремонт немецкой Siemens, однако та не вернула их. В Siemens заявили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели, однако санкции страны не позволяют вернуть его в Россию. Власти Канады и Германии ведут переговоры по этой ситуации, заявили в правительстве Канады. Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее называл сокращение поставок газа из России политическим, сообщал Bloomberg. 13 июня Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что на 11 июля назначена плановая ежегодная инспекция «Северного потока», она продлится около двух недель.