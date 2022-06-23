FT: в ФРГ боятся прекращения поставок по «Северному потоку»
Официальные лица Германии выразили опасения, что Россия может полностью прекратить поставки газа в страну во время ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток», сообщила газета Financial Times.
По данным издания, немецкие чиновники обеспокоены тем, что Россия может прекратить экспорт газа в Германию, пока «Северный поток» будет закрыт на ремонт. Они отметили, что это подорвет усилия властей заполнить хранилища газом перед зимним сезоном, что увеличит риск энергетического кризиса в Германии.
«Ситуация с поставками [газа] достаточно напряженная даже без прекращения поставок по "Северному потоку"», — отметил один из собеседников издания (цитата по ТАСС).
В середине июня «Газпром» сообщил об остановке работы двух турбин из четырех на компрессорной станции «Портовая», которая является точкой входа для «Северного потока». В результате мощность трубопровода снизилась на 40%. В компании пояснили, что ранее отправили турбины на ремонт немецкой Siemens, однако та не вернула их. В Siemens заявили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели, однако санкции страны не позволяют вернуть его в Россию. Власти Канады и Германии ведут переговоры по этой ситуации, заявили в правительстве Канады. Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее называл сокращение поставок газа из России политическим, сообщал Bloomberg. 13 июня Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что на 11 июля назначена плановая ежегодная инспекция «Северного потока», она продлится около двух недель.
В начале июня Канада расширила санкции против России. Ограничения распространили на определенные услуги и отрасли, в том числе на транспортировку природного газа и услуги, связанные с ремонтом машин и оборудования.