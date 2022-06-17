«Северный поток» может остановиться полностью из-за канадских санкций

Дальнейшее затягивание ремонта турбин для «Северного потока» (проектная мощность – 55 млрд куб. м в год) в Канаде может привести к остановке проекта, что станет катастрофой для Германии, заявил 16 июня постпред России при ЕС Владимир Чижов на полях ПМЭФ-2022. «Что касается «Северного потока – 1», то нужно у Siemens спрашивать, почему на ремонт турбины нужно отправлять в Канаду. Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).