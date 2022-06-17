«Северный поток» может остановиться полностью из-за канадских санкций

«Северный поток» может остановиться полностью из-за канадских санкцийУгроза перекрытия газа может вынудить ЕС пойти на уступки «Газпрому»
Дальнейшее затягивание ремонта турбин для «Северного потока» (проектная мощность – 55 млрд куб. м в год) в Канаде может привести к остановке проекта, что станет катастрофой для Германии, заявил 16 июня постпред России при ЕС Владимир Чижов на полях ПМЭФ-2022. «Что касается «Северного потока – 1», то нужно у Siemens спрашивать, почему на ремонт турбины нужно отправлять в Канаду. Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
О снижении объемов экспорта через «Северный поток» с плановых 167 млн куб. м в сутки до 100 млн куб. м «Газпром» сообщал еще 14 июня. Компания уточняла, что это произошло из-за несвоевременного возврата компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта. Это привело к тому, что на компрессорной станции (КС) «Портовая» осталось лишь три работающих ГПА из четырех.