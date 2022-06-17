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«Северный поток» может остановиться полностью из-за канадских санкций

Угроза перекрытия газа может вынудить ЕС пойти на уступки «Газпрому»
Матвей Катков
Представитель Siemens Energy поясняла, что возврату турбин из Монреаля, куда они ушли на плановый капремонт, помешали санкции Канады / Максим Стулов / Ведомости

Дальнейшее затягивание ремонта турбин для «Северного потока» (проектная мощность – 55 млрд куб. м в год) в Канаде может привести к остановке проекта, что станет катастрофой для Германии, заявил 16 июня постпред России при ЕС Владимир Чижов на полях ПМЭФ-2022. «Что касается «Северного потока – 1», то нужно у Siemens спрашивать, почему на ремонт турбины нужно отправлять в Канаду. Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

О снижении объемов экспорта через «Северный поток» с плановых 167 млн куб. м в сутки до 100 млн куб. м «Газпром» сообщал еще 14 июня. Компания уточняла, что это произошло из-за несвоевременного возврата компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта. Это привело к тому, что на компрессорной станции (КС) «Портовая» осталось лишь три работающих ГПА из четырех.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных