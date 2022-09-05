«Газпром»: эксплуатация неисправных агрегатов на «Северном потоке» противоречит закону

В компании отметили, что утвержденные Ростехнадзором в декабре 2020 г. «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» устанавливают, что «Газпром» обязан обеспечивать взрывобезопасность объекта. «Речь идет о «предотвращении взрывов и пожаров технологического оборудования; исключении возможности взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, сооружений и наружных установок». Таким образом, эксплуатация ГПА №24 с выявленными неисправностями прямо противоречит требованиям российского законодательства», – говорится в сообщении «Газпрома». Также в компании добавили, что в соответствии со ст. 9 закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», организация обязана приостановить эксплуатацию объекта, в случае обнаружения обстоятельств, «влияющих на промышленную безопасность».