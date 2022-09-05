«Газпром»: эксплуатация неисправных агрегатов на «Северном потоке» противоречит закону
Эксплуатация газоперекачивающего агрегата Trent 60 (ГПА) на компрессорной станции (КС) «Портовая» в связи с неисправностями противоречит нормам российского законодательства, сообщила пресс-служба «Газпрома» в своем Telegram-канале.
В компании отметили, что утвержденные Ростехнадзором в декабре 2020 г. «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» устанавливают, что «Газпром» обязан обеспечивать взрывобезопасность объекта. «Речь идет о «предотвращении взрывов и пожаров технологического оборудования; исключении возможности взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, сооружений и наружных установок». Таким образом, эксплуатация ГПА №24 с выявленными неисправностями прямо противоречит требованиям российского законодательства», – говорится в сообщении «Газпрома». Также в компании добавили, что в соответствии со ст. 9 закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», организация обязана приостановить эксплуатацию объекта, в случае обнаружения обстоятельств, «влияющих на промышленную безопасность».
2 сентября «Газпром» полностью приостановил перекачку газа на газопроводе «Северный поток» в связи с неисправностью, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ. При их совместной с представителями Siemens инспекции на агрегате выявлена утечка масла на клеммах, кабельных соединениях и в других местах. «Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens», – сообщали в пресс-службе.
В «Газпроме» отметили, что Ростехнадзор предупредил компанию о том, что выявленные неисправности не позволяют «обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя», в связи с чем необходимо приостановить его работу.
Подобные утечки масла были обнаружены ранее на нескольких других ГПА, которые сейчас также находятся в простое, поскольку в Siemens сообщили, что устранение утечек возможно только в условиях ремонтного предприятия, а ремонтировать турбины негде в связи с санкциями.
31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на «Портовой», из-за планового ремонта. В случае отсутствия технических неисправностей прокачку планировалось возобновить 3 сентября.
Из-за введенных против России санкций Канада вернуть оборудование в Россию не может. В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ. Однако «Газпром» так и не принял турбину из-за юридической неопределенности.