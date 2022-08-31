«Газпром» остановил поставки газа по «Северному потоку»

Накануне «Газпром» подтвердил свои планы приостановить прокачку газа по «Северному потоку» с 31 августа по 3 сентября. Так, компания остановила единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на «Портовой». Причина — необходимость проведения техобслуживания и планово-предупредительных работ. Если технические неисправности обнаружены не будут, то прокачка газа возобновится в 04:00 мск 3 сентября до объема 33 млн куб. м в сутки.