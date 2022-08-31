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«Газпром» остановил поставки газа по «Северному потоку»

Ведомости

Поставки газа по «Северному поток» упали до нуля из-за планового ремонта на компрессорной станции «Портовая», следует из данных оператора газопровода Nord Stream AG.

В период с 00:00 по 02:00 мск прокачка газа сохранялась на уровне 14’429’338 кВт\ч. Но после упала до 10 000 кВт\ч. С 06:00 «Газпром» полностью остановил поставки по газопроводу.

Накануне «Газпром» подтвердил свои планы приостановить прокачку газа по «Северному потоку» с 31 августа по 3 сентября. Так, компания остановила единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на «Портовой». Причина — необходимость проведения техобслуживания и планово-предупредительных работ. Если технические неисправности обнаружены не будут, то прокачка газа возобновится в 04:00 мск 3 сентября до объема 33 млн куб. м в сутки.

В конце июля поставки газа сократились до 20%, поскольку «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта.

Ранее прокачку газа пришлось сократить до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ.

Однако турбину так и не принял «Газпром» из-за юридической неопределенности. В начале августа зампред правления компании Виталий Маркелов заявил, что газовая монополия готова принять турбину в случае получения гарантий неприменения санкций.

В Германии утверждают, что турбина готова к отправке. В начале августа канцлер страны Олаф Шольц заявил, что Россия может забрать ее в любой момент, для этого необходимо только ее участие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных