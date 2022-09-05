Uniper: Германия может прибегнуть к нормированию потребления газа

«Мы не исключаем, что Германия может рассматривать нормирование потребления газа как нечто такое, что, возможно, придется принять во внимание. Мы знаем, что правительство хочет избежать этого, насколько это возможно, потому что это было бы катастрофой по многим причинам», — пояснил Маубах в кулуарах международной газовой конференции в Милане.