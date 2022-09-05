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Экономика

Uniper: Германия может прибегнуть к нормированию потребления газа

Ведомости

Германия может рассмотреть вопрос о нормировании потребления газа после остановки поставок по «Северному потоку», передает агентство Reuters со ссылкой на главного исполнительного директора Uniper Клауса-Дитера Маубаха.

«Мы не исключаем, что Германия может рассматривать нормирование потребления газа как нечто такое, что, возможно, придется принять во внимание. Мы знаем, что правительство хочет избежать этого, насколько это возможно, потому что это было бы катастрофой по многим причинам», — пояснил Маубах в кулуарах международной газовой конференции в Милане.

На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября из-за наличия неисправностей. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.

На фоне этой новости цены на газ перешли к росту после замедления на новостях о досрочном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. В частности, Германия достигла уровня заполненности в 85% на 2 месяца раньше запланированного срока.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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