Uniper: Германия может прибегнуть к нормированию потребления газа
Германия может рассмотреть вопрос о нормировании потребления газа после остановки поставок по «Северному потоку», передает агентство Reuters со ссылкой на главного исполнительного директора Uniper Клауса-Дитера Маубаха.
«Мы не исключаем, что Германия может рассматривать нормирование потребления газа как нечто такое, что, возможно, придется принять во внимание. Мы знаем, что правительство хочет избежать этого, насколько это возможно, потому что это было бы катастрофой по многим причинам», — пояснил Маубах в кулуарах международной газовой конференции в Милане.
На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября из-за наличия неисправностей. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.
На фоне этой новости цены на газ перешли к росту после замедления на новостях о досрочном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. В частности, Германия достигла уровня заполненности в 85% на 2 месяца раньше запланированного срока.
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