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Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов выросли на 30%

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов на лондонской бирже ICE выросли на 30%, торгуются на уровне $2900 за тысячу куб. м. Накануне стоимость котировок находилась на уровне выше $2200 за тысячу куб. м. Сегодня стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах в моменте выросла до 279 евро за МВт/ч, или около $2917 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, свидетельствуют данные биржи ICE.

На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.

На фоне этой новости цены на газ перешли к росту после замедления на новостях о досрочном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. В частности, Германия достигла уровня заполненности в 85% на 2 месяца раньше запланированного срока.

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В начале марта цены на апрельский фьючерс в Европе достигли максимума из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов. 7 марта котировки достигли отметки $3892 за тысячу куб. м, впервые приблизившись к $3900. В последний раз цены на газ значительно выросли выше $3500 на фоне новостей о трехдневной приостановке «Северного потока» на техобслуживание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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