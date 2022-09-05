Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов выросли на 30%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов на лондонской бирже ICE выросли на 30%, торгуются на уровне $2900 за тысячу куб. м. Накануне стоимость котировок находилась на уровне выше $2200 за тысячу куб. м. Сегодня стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах в моменте выросла до 279 евро за МВт/ч, или около $2917 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, свидетельствуют данные биржи ICE.