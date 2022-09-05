В Никарагуа заявили о готовности обсуждать использование карт «Мир»

VII Восточный экономический форум проходит 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, организатор форума – фонд «Росконгресс». Пленарное заседание с участием Владимира Путина запланировано на утро 7 сентября. В форуме примут участие делегации из более чем 60 стран. В 2021 г. мероприятие собрало более 4000 участников из 58 стран, на полях форума было подписано 380 соглашений на сумму около 3 трлн руб.