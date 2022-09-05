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Финансы

В Никарагуа заявили о готовности обсуждать использование карт «Мир»

Ведомости

Никарагуа открыта для сотрудничества в финансовой сфере и готова обсуждать, в том числе, и использование на своей территории карты «Мир», сообщил глава минфина страны Иван Акоста на полях VII Восточного экономического форума (ВЭФ) в комментарии ТАСС.

«Мы сейчас рассматриваем разные вопросы по сотрудничеству в сфере финансов. Я пока что не знаю, как функционирует карта "Мир". Мы рассматриваем эти вопросы. Мы открыты для разных вариантов банковского и финансового обмена», – сказал он.

После начала специальной военной операции на Украине платежные системы Visa и Mastercard полностью остановили работу в России. Теперь россияне не могут пользоваться этими картами за рубежом, а также делать трансграничные переводы и оплачивать покупки на иностранных сайтах.

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Сегодня карты «Мир» принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В конце августа МИД России сообщил о переговорах об использовании карты «Мир» в КНР, Азербайджане и Египте.

VII Восточный экономический форум проходит 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, организатор форума – фонд «Росконгресс». Пленарное заседание с участием Владимира Путина запланировано на утро 7 сентября. В форуме примут участие делегации из более чем 60 стран. В 2021 г. мероприятие собрало более 4000 участников из 58 стран, на полях форума было подписано 380 соглашений на сумму около 3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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