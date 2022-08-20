МИД сообщил о переговорах об использовании карты «Мир» в КНР и Египте

После начала специальной военной операции на Украине платежные системы Visa и Mastercard полностью остановили работу в России. Теперь россияне не могут пользоваться этими картами за рубежом, а также делать трансграничные переводы и оплачивать покупки на иностранных сайтах. В России карты продолжают работать, так как на территории страны все транзакции обрабатывает НСПК.