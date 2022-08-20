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МИД сообщил о переговорах об использовании карты «Мир» в КНР и Египте

Ведомости

Россия ведет переговоры по поводу возможности использования отечественной карты «Мир» в ряде стран, в числе которых Азербайджан, Китай и Египет. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Панкин.

Кроме того, на разной стадии находятся переговоры по платежной карте «Мир» с властями Индии, Кубы, Таиланда и Бахрейна, сообщили в ведомстве.

«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт "Мир". Ведем активную работу в этом направлении»,— сказал Панкин.

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На сегодняшний день карты «Мир» принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором карт «Мир», была создана российскими властями в 2014 г. после введения против России ряда санкций. Эмиссия первых карт «Мир» началась в декабре 2015 г.

После начала специальной военной операции на Украине платежные системы Visa и Mastercard полностью остановили работу в России. Теперь россияне не могут пользоваться этими картами за рубежом, а также делать трансграничные переводы и оплачивать покупки на иностранных сайтах. В России карты продолжают работать, так как на территории страны все транзакции обрабатывает НСПК.

В августе стало известно, что НСПК сократила маркетинговый бюджет, который выделялся банкам на продвижение карт «Мир». Источники РБК в кредитных организациях пояснили, что это утратило смысл, поскольку теперь на российском рынке «нет конкуренции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных