МИД сообщил о переговорах об использовании карты «Мир» в КНР и Египте
Россия ведет переговоры по поводу возможности использования отечественной карты «Мир» в ряде стран, в числе которых Азербайджан, Китай и Египет. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Панкин.
Кроме того, на разной стадии находятся переговоры по платежной карте «Мир» с властями Индии, Кубы, Таиланда и Бахрейна, сообщили в ведомстве.
«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт "Мир". Ведем активную работу в этом направлении»,— сказал Панкин.
На сегодняшний день карты «Мир» принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором карт «Мир», была создана российскими властями в 2014 г. после введения против России ряда санкций. Эмиссия первых карт «Мир» началась в декабре 2015 г.
После начала специальной военной операции на Украине платежные системы Visa и Mastercard полностью остановили работу в России. Теперь россияне не могут пользоваться этими картами за рубежом, а также делать трансграничные переводы и оплачивать покупки на иностранных сайтах. В России карты продолжают работать, так как на территории страны все транзакции обрабатывает НСПК.